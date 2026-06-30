Сьогодні 30 червня 2026: яке свято та день в історії

30 червня в Україні – День арбітражного керуючого. У цей день 2022 року ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. У 1941-му у Львові проголосили Декларацію про відновлення Української держави. У 1936-му вперше опублікували роман «Віднесені вітром» Маргарет Мітчелл. У 1934-му в нацистській Німеччині відбулася “ніч довгих ножів”. У 1908-му впав Тунгуський метеорит. У 1907-му народився головнокомандувач УПА Роман Шухевич. У 1894-му в Лондоні відкрили Тавер-бридж. У 1559-му король Франції Генріх II отримав смертельне поранення в лицарському поєдинку.

Свята та пам’ятні дати 30 червня

30 червня в Україні – День арбітражного керуючого.

У світі – День соціальних мереж, Міжнародний день парламентаризму.

Також сьогодні: Міжнародний день астероїда, Міжнародний день Сейлор Мун (героїні японського аніме).

30 червня в історії

30 червня 1559 року король Франції Генріх II отримав смертельне поранення у лицарському поєдинку з графом Монтгомері. Це сталося на святковому турнірі, який влаштували на честь укладання миру між Францією та Іспанією, а також одруження іспанського короля з донькою Генріха II Єлизаветою Валуа. Одночасно сестра короля Маргарита виходила заміж за герцога Савойського. Трагедія сталася в перший день турніру, який планувався як триденний. Обидва суперники – король і граф – зламали свої списи, і шматки списа Монтгомері пробилися через забрало королівського шолома. Генріх отримав поранення у ліве око. Він не помер одразу. Найкращі лікарі намагалися врятувати монарха. Йому навіть стало краще. Увечері Генріх слухав музику та наказав продовжити святкування. Але наступного дня його стан різко погіршився. Він помер 10 липня. Корона перейшла до старшого сина Генріха та Катерини Медічі – Франциска II, якому було 15 років. Королями довелося стати ще двом їхнім синам – Карлу IX та Генріху III. Зі смертю Генріха III королівська династія Валуа перервалася.

30 червня 1894 року в Лондоні відкрили найзнаменитіший міст – Тавер-бридж. Докладніше.

30 червня 1907 року народився головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Докладніше.

30 червня 1908 року в басейні річки Підкам’яна Тунгуска (в Сибіру) впав Тунгуський метеорит. Докладніше.

30 червня 1934 року в нацистській Німеччині відбулася “ніч довгих ножів”. Докладніше.

30 червня 1936 року вперше опублікований роман американської письменниці Маргарет Мітчелл “Віднесені вітром”. Докладніше

30 червня 1941 року у Львові Українські національні збори проголосили Декларацію про відновлення Української держави. Докладніше.

30 червня 2022 року російські загарбники залишили острів Зміїний. Докладніше

Церковне свято 30 червня

Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів: Петра, Андрія, Якова Зеведеєва, Йоана, брата його, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфеєва, Юди Якового, або Фадея, Симона Кананіта та Юди Іскаріота. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вночі була гроза, а до ранку стихла, то день буде погожим.

Якщо у другій половині дня розпочався дощ, то він йтиме до вечора.

Якщо при заході сонця небо золотисте, то найближчі дні будуть ясними та спекотними.

Що не можна робити 30 червня

Не можна пити алкоголь.

Не можна прибирати та прати.

Не рекомендується стригти волосся.

Не можна сваритися та згадувати образи.