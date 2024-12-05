Сьогодні 5 грудня: яке свято та день в історії

Сьогодні – День волонтерів, в Україні – День працівників статистики та День ґрунтознавця. 5 грудня у різні роки народилися українські письменники Олександр Олесь та Григір Тютюнник, життя яких було пов’язане з Харковом. У 1484-му Папа Римський видав буллу, яка започаткувала полювання на відьом. У 1560-му королем Франції став Карл IX. У 1766-му колишній морський офіцер Джеймс Крісті провів торги, котрі стали початком історії аукціону “Крістіз”. У 1994-му підписали Будапештський меморандум.

Свята та пам’ятні дати 5 грудня

В Україні 5 грудня – День працівників статистики та День ґрунтознавця.

У світі – Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного та соціального розвитку.

Також відзначають: Всесвітній день ґрунтів, Міжнародний день ніндзя.

5 грудня в історії

5 грудня 1484 року Папа Римський Інокентій VIII видав буллу “Summis desiderantes affectibus” (“Всіма силами душі”), яка дала старт полюванню на відьом. Докладніше.

5 грудня 1560 року королем Франції став 10-річний Карл IX. Це сталося після смерті його старшого, 16-річного, брата Франциска II. Той пробув на престолі трохи більше як рік. Хоча королівський вік повноліття у Франції становив 14 років, Франциск II, власне, сам не керував державою. Він делегував більшість владних повноважень дядькам своєї юної дружини Марії Стюарт – могутнім герцогам де Гізам. Мати Франциска Катерина Медічі погодилася з цим, адже вона ще не мала того рівня політичного впливу, якого набула надалі. 5 грудня 1560 року Франциск помер від ускладнень, які отримав внаслідок хвороби вуха. Корона перейшла до Карла IX, і вже за нього Катерина Медічі стала регентом і перехопила кермо правління державою. Карл царював у Франції понад 13 років.

Саме на час його правління припав пік протистояння між протестантами та католиками в країні. Уже в 1562-му сталася різанина у Вассі, з якої розпочалася перша із серії гугенотських воєн. Вони з певними перервами та спробами примирення сторін тривали протягом наступних 30 років. А одним із найвідоміших епізодів, котрі асоціюються з цими подіями, стала Варфоломіївська ніч. Цю бійню гугенотів влаштували в Парижі 24 серпня 1572 року – одразу після одруження одного з лідерів протестантів Генріха Наваррського (майбутнього короля Франції) на сестрі Карла IX Маргариті Валуа. Організацію різанини в столиці сучасники приписали особисто королю та його матері Катерині Медічі. При цьому історики досі дискутують із приводу ролі Карла в тих подіях. Є версії, що король не брав участі в їхній організації, але не зміг (або не захотів) зупинити різанину, яку влаштували герцоги де Гізи. Хай там як, але підле вбивство гостей, що з’їхалися на весілля в королівській родині, кинуло тінь на все подальше правління Карла IX та династії Валуа загалом. А релігійні війни закінчилися вже після приходу до влади у Франції того самого Генріха Наваррського (Генріха IV), чиє весілля перетворили на криваву виставу.

Припускають, що саме Варфоломіївська ніч безповоротно вплинула на психічний стан Карла IX і призвела до погіршення здоров’я. Адже вже менш як за два роки після неї король помер – від туберкульозу. Законних синів у Карла не було – за чотири роки шлюбу з Єлизаветою Австрійською народилася лише одна дитина – донька Марія Єлизавета. Дівчинка була хворобливою, як і батько, і померла у віці 5,5 року. При цьому незаконнонароджений син короля від коханки Марі Туше Шарль де Валуа, герцог Ангулемський, прожив довге життя, доживши до 77 років. Брат Карла IX Генріх III, успадкувавши престол Франції, подбав про племінника, а після смерті Генріха Валуа сина Карла IX підтримував наступний король – Генріх IV. Шарль став успішним військовим командиром часів Тридцятирічної війни та дослужився до звання генерал-лейтенанта французької армії.

5 грудня 1766 року колишній моряк, офіцер Джеймс Крісті – старший провів аукціон у Лондоні, який започаткував історію аукціонного будинку “Крістіз” – одного з двох найвпливовіших у світі. Докладніше.

5 грудня 1878 року на Сумщині народився український письменник Олександр Олесь (Кандиба). Докладніше.

5 грудня 1931 року народився український письменник Григір Тютюнник. Докладніше.

5 грудня 1991 року незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, РФ та Хорватія.

5 грудня 1994 року Україна, Велика Британія, США та РФ підписали Будапештський меморандум. Докладніше.

Церковне свято 5 грудня

5 грудня вшановують пам’ять преподобного Сави Освяченого. Преподобний Сава Освячений жив у V столітті в Каппадокії. Його батько був воєначальником. Відправляючись на службу в Олександрію, батько залишив хлопця на виховання своєму братові. На восьмому році життя хлопець вступив до монастиря святої Флавіани. І як батьки не вмовляли Саву повернутися у світ та одружитися, він відмовлявся. У 17 років Сава прийняв чернечий постриг. Був послушником у різних монастирях до 30 років, мав дар чудотворення. Після 30 років зачинився в печері й лише в суботу залишав затвор і приходив до обителі, де брав участь у богослужінні та їв. Через деякий час преподобному дозволили зовсім не залишати затвора, і святий Сава трудився в печері протягом п’яти років. Із часом Сава покинув обитель й оселився в окремій біля обителі преподобного Герасима Йорданського. Так з’явилася Велика Лавра. За вказівкою з небес ченці влаштували в печері церкву. За своє життя преподобний Сава заснував ще кілька обителей. Також він відомий тим, що написав перший статут церковних служб – Єрусалимський, прийнятий усіма Палестинськими монастирями. Святий помер у 532 році.

Народні прикмети

Якщо сніг 5 грудня почав танути – потепління буде й надалі.

Якщо дим з труби стелиться донизу, то буде негода.

Якщо в печі тріщать поліна – до холодної погоди.

Що не можна робити 5 грудня

Вагітним жінкам 5 грудня не можна мити голову.

Краще не планувати на цей день важливих справ.