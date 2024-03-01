Сьогодні 1 березня: який день в історії

1 березня в Україні – День жалоби на честь Корюківської трагедії. У 2022-му в цей день РФ завдала ракетного удару по будівлі Харківської ОДА. У 1991-му почався загальний страйк донецьких шахтарів, на якому вперше висунули політичні вимоги. У 1918-му в УНР ухвалили закон про грошову одиницю, ввівши в обіг гривню. У 1692-му розпочалася гучна справа салемських відьом у США. У 1562-му у Франції сталася різанина, яка започаткувала ряд гугенотських воєн.

Свята та пам’ятні дати 1 березня

1 березня в Україні – День жалоби на честь Корюківської трагедії.

У світі: Всесвітній день імунітету, Всесвітній день громадянської оборони, День “Нуль дискримінації”.

Також відзначають: Всесвітній день компліменту, День вдячності співробітникам (перша п’ятниця березня), День вимкнених гаджетів (перша п’ятниця березня), Всесвітній день морської трави.

1 березня в історії

1 березня 1562 року сталася різанина у французькому містечку Вассі, яку вважають відправною точкою початку гугенотських воєн. Вони заливали кров’ю країну понад 30 років. А зійшли нанівець лише після смерті ключових лідерів “католицької партії” – герцогів Гізів та королів династії Валуа. Різке загострення у відносинах між католиками та протестантами у Франції почалося з так званої Амбуазської змови 1560 року. Вона стала реакцією на посилення впливу в країні ревних католиків – герцогів де Гізів. Ті фактично керували країною замість юного короля Франциска II та постійно посилювали переслідування гугенотів. Метою лідерів змови було привести до влади принца Конде, а герцогів де Гізів прибрати якнайдалі. Лідери протестантів планували захопити в полон короля, а Гізів – заарештувати. Але ті дізналися про змову та пішли на поступки – у країні ухвалили закон, який забороняв релігійні переслідування. Це призупинило дії змовників, а цього герцогам вистачило, щоби зібратися з силами. Згодом закон скасували, принца Конде заарештували та засудили до смерті (не стратили лише тому, що король Франциск II помер).

На початку правління неповнолітнього короля Карла IX Валуа були спроби примирити релігійні конфесії країни – для цього двічі збирали Генеральні штати. У січні 1562 року король видав Сен-Жерменський едикт, за яким гугеноти могли сповідувати свою віру за міськими стінами чи в приватних міських будинках. Але Гізи не змирилися з цим. Вони з одного боку збирали союзників, заручилися підтримкою католицької Іспанії, а з іншого шукали спосіб загострити конфлікт. З цією метою 1 березня 1562 року герцог де Гіз разом зі своїми людьми напав на гугенотів, які проводили богослужіння в містечку Вассі.

Католики вбили кілька десятків гугенотів та поранили ще близько сотні. Щобільше – де Гізи з поплічниками зробили саме те, що не зробив свого часу Конде – вони захопили короля Карла IX та королеву-мати Катерину Медічі у Фонтенбло та змусили їх скасувати Січневий едикт. Принц Конде з прихильниками у цей час захопили Орлеан і перетворили його на свою столицю. Їх підтримувала англійська королева Єлизавета I, яка й сама була протестанткою. Ці події дали старт періоду гугенотських воєн. Загалом їх було вісім, хоча поділ досить умовний, адже кров проливалася майже постійно. Цей період історії Франції завершився тільки після вбивства де Гізів (вже молодшого покоління герцогів) на замовлення короля Генріха III Валуа та смерті самого Генріха, який став останнім королем дому Валуа на престолі. Після нього королем Франції став недавній гугенот і один із лідерів протестантів Генріх Бурбон. Він прийняв католицизм, але переслідування за релігійною ознакою припинив, видавши компромісний Нантський едикт у 1598 році.

1 березня 1692 року розпочалася гучна справа салемських відьом у США. Цього дня заарештували перших трьох підозрюваних: Тітубу, Сару Гуд та Сару Осборн. Ця справа стала одним із найвідоміших у світі “полювань на відьом”. Детальніше.

1 березня 1918 року війська УНР та Німеччини остаточно звільнили Київ від більшовиків. Детальніше.

1 березня 1918 року в УНР ухвалили закон “Про грошову одиницю, биття монети та друк кредитових державних білетів”. Цим документом в обіг запроваджували нову грошову одиницю – гривню.

До цього в обігу були карбованці. Створенням власної фінансової системи республіка зайнялася після проголошення Третього універсала Центральної Ради у листопаді 1917 року, а 1 січня 1918 року Центральна Рада ухвалила “Тимчасовий закон про випуск державних кредитних білетів УНР”. В обіг першими ввели банкноти у 100 карбованців. Їх надрукували на звичайному папері, без достатнього рівня захисту, тож відносно швидко національну валюту почали фальшувати. Але це була не єдина причина, через яку від карбованців відмовилися. Як з’ясувала українська влада, повернувшись до Києва після його нетривалої окупації міста більшовиками, загарбники, тікаючи, прихопили із собою кліше грошового квитка.

У законі було зазначено: гривня “має містити 8,712 долі щирого золота; гривня ділиться на 100 шагів; 2 гривні відповідають одному карбованцеві емісії 1917 року”. Ввели в обіг банкноти номіналом у 2, 10, 100 та 500 гривень. Оскільки друкувати нові гроші вирішили в Німеччині, то поки їх виготовили, до влади вже прийшов гетьман Павло Скоропадський. Саме за його керівництва гривні й з’явилися в обігу.

1 та 2 березня 1943 року сталася Корюківська трагедія. Детальніше.

1 березня 1991 року розпочався загальний страйк донецьких шахтарів, на якому вперше висунули політичні вимоги. Детальніше.

1 березня 2022 року армія РФ завдала удару крилатими ракетами по будівлі Харківської ОДА. За даними Харківської обласної прокуратури, загинула 31 особа. Детальніше.

1 березня 2023 року у Харкові після року світломаскування почали включати зовнішнє освітлення – спочатку на пішохідних переходах, згодом поступово “підсвітили” центральні вулиці, а далі – і віддаленіші, і двори.

Церковне свято 1 березня

1 березня вшановують пам’ять преподобномучениці Євдокії. Євдокія жила за часів римського імператора Траяна. Вона відрізнялася рідкісною красою та вела гріховне життя, торгуючи своїм тілом. До неї приїжджали багаті “шанувальники” з різних країн. Тож згодом жінка стала дуже заможною. Але розкішне розпусне життя Євдокії обірвав випадок. Вона почула як старий інок Герман читав вголос Святе Письмо – зокрема, пророцтва про Друге пришестя Христа і про Страшний суд. Це збентежило Євдокію, вона зрозуміла, що на неї чекають покарання, передбачені в Біблії. Тоді Євдокія роззнайомилася з Германом і він розповів їй про християнську віру. Євдокія увірувала в Христа, прийняла хрещення, всі свої скарби роздала бідним і прийняла чернечий постриг у найближчому монастирі. З роками вона стала ігуменею. Вона трудилася в монастирі 56 років, а за часів імператора Антоніна, в 152 році, Євдокію обмовили, звинувативши в чаклунстві. Без суду її стратили, відрубавши голову.

Народні прикмети

Якщо 1 березня пішов сніг або дощ, то весь місяць буде дощовим.

Якщо ж небо протягом дня ясне – березень буде теплим.

Якщо на водоймах розтанув весь сніг, то серйозних заморозків більше не буде.

Що не можна робити 1 березня

Не можна залишати без нагляду багаття та вогонь у печі.

Не можна виходити на вулицю без шапки та в легкому одязі.

День невдалий для походу на риболовлю.