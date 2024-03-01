Сегодня 1 марта: какой день в истории

1 марта в Украине – День траура в честь Корюковской трагедии. В 2022-м в этот день РФ нанесла ракетный удар по зданию Харьковской ОГА. В 1991-м началась всеобщая забастовка донецких шахтеров, на которой впервые выдвинули политические требования. В 1918-м в УНР приняли закон о денежной единице, введя в обращение гривну. В 1692-м началось громкое дело салемских ведьм в США. В 1562-м во Франции произошла резня, которая положила начало ряду гугенотских войн.

Праздники и памятные даты 1 марта

1 марта в Украине – День траура в честь Корюковской трагедии.

В мире: Всемирный день иммунитета, Всемирный день гражданской обороны, День «Ноль дискриминации».

Также отмечают: Всемирный день комплимента, День благодарности сотрудникам (первая пятница марта), День выключенных гаджетов (первая пятница марта), Всемирный день морской травы.

1 марта в истории

1 марта 1562 года произошла резня во французском городке Васси, которую считают отправной точкой начала гугенотских войн. Они заливали кровью страну более 30 лет. А сошли на нет только после смерти ключевых лидеров «католической партии» – герцогов Гизов и королей династии Валуа. Резкое обострение в отношениях между католиками и протестантами во Франции началось с так называемого Амбуазского заговора 1560 года. Он стал реакцией на усиление влияния в стране ревностных католиков – герцогов де Гизов. Те фактически управляли страной вместо юного короля Франциска II и постоянно усиливали преследование гугенотов. Целью лидеров заговора было привести к власти принца Конде, а герцогов де Гизов убрать как можно дальше. Лидеры протестантов планировали захватить в плен короля, а Гизов – арестовать. Но те узнали о заговоре и пошли на уступки – в стране приняли закон, запрещавший религиозные гонения. Это приостановило действия заговорщиков, а этого герцогам хватило, чтобы собраться с силами. Впоследствии закон отменили, принца Конде арестовали и приговорили к смерти (не казнили только потому, что умер король Франциск II).

В начале правления несовершеннолетнего короля Карла IX Валуа были попытки примирить религиозные конфессии в стране – для этого дважды собирали Генеральные штаты. В январе 1562 года король издал Сен-Жерменский эдикт, по которому гугеноты могли исповедовать свою веру за городскими стенами или в частных городских домах. Но Гизы не смирились с этим. Они с одной стороны собирали союзников, заручились поддержкой католической Испании, а с другой искали способ обострить конфликт. С этой целью 1 марта 1562 года герцог де Гиз вместе со своими людьми напал на гугенотов, совершавших богослужение в городке Васси.

Католики убили несколько десятков гугенотов и ранили еще около сотни. Более того – где Гизы с приспешниками сделали именно то, что не совершил в свое время Конде – они захватили короля Карла IX и королеву-мать Екатерину Медичи в Фонтенбло и заставили их отменить Январский эдикт. Принц Конде со сторонниками в это время захватили Орлеан и превратили его в свою столицу. Их поддерживала английская королева Елизавета I, которая и сама была протестанткой. Эти события дали старт периоду гугенотских войн. В общей сложности их было восемь, хотя разделение довольно условное, ведь кровь проливалась почти постоянно. Этот период истории Франции завершился только после убийства де Гизов (уже младшего поколения герцогов) по заказу короля Генриха III Валуа и смерти самого Генриха, ставшего последним королем дома Валуа на престоле. После него королем Франции стал недавний гугенот и один из лидеров протестантов Генрих Бурбон. Он принял католицизм, но преследование по религиозному признаку прекратил, издав компромиссный Нантский эдикт в 1598 году.

1 марта 1692 года началось громкое дело салемских ведьм в США. В этот день арестовали первых трех подозреваемых: Титубу, Сару Гуд и Сару Осборн. Это дело стало одной из самых известных в мире «охот на ведьм». Подробнее.

1 марта 1918 года войска УНР и Германии окончательно освободили Киев от большевиков. Подробнее.

1 марта 1918 года в УНР приняли закон «О денежной единице, чеканке монеты и печати кредитных государственных билетов». Этим документом в обращение вводили новую денежную единицу – гривну.

До этого в обращении были карбованцы. Созданием собственной финансовой системы республика занялась после провозглашения Третьего универсала Центральной Рады в ноябре 1917 года, а 1 января 1918-го Центральная Рада приняла «Временный закон о выпуске государственных кредитных билетов УНР». В обращение первыми ввели банкноты в 100 карбованцев. Их напечатали на обычной бумаге, без достаточного уровня защиты, поэтому относительно быстро национальную валюту начали фальсифицировать. Но это была не единственная причина, по которой от карбованцев отказались. Как выяснили украинские власти, вернувшись в Киев после его непродолжительной оккупации города большевиками, захватчики, убегая, прихватили с собой клише денежного билета.

В законе было указано: гривна «должна содержать 8,712 доли чистого золота; гривна делится на 100 шагов; 2 гривны соответствуют одному карбованцу эмиссии 1917 года». Ввели в обращение банкноты номиналом в 2, 10, 100 и 500 гривен. Поскольку печатать новые деньги решили в Германии, то пока их изготовили, к власти уже пришел гетман Павел Скоропадский. Именно при его руководстве гривны и появились в обращении.

1 и 2 марта 1943 года произошла Корюковская трагедия. Подробнее.

1 марта 1991 года началась всеобщая забастовка донецких шахтеров, на которой впервые выдвинули политические требования. Подробнее.

1 марта 2022 года армия РФ нанесла удар крылатыми ракетами по зданию Харьковской ОГА. По данным Харьковской областной прокуратуры, погиб 31 человек. Подробнее.

1 марта 2023 года в Харькове после года светомаскировки начали включать внешнее освещение – сначала на пешеходных переходах, впоследствии постепенно «подсветили» центральные улицы, а дальше – и более отдаленные, и дворы.

Церковный праздник 1 марта

1 марта чтят память преподобномученицы Евдокии. Евдокия жила во времена римского правителя Траяна. Она отличалась редкой красотой и вела греховную жизнь, торгуя своим телом. К ней приезжали богатые «поклонники» из разных стран. Потом женщина стала очень состоятельной. Но роскошную развратную жизнь Евдокии оборвал случай. Она услышала как старый инок Герман читал вслух Священное Писание – в частности, пророчества о Втором пришествии Христа и о Страшном суде. Это смутило Евдокию, она поняла, что ее ждут наказания, предусмотренные в Библии. Тогда Евдокия познакомилась с Германом, и он рассказал ей о христианской вере. Евдокия уверовала в Христа, приняла крещение, все свои сокровища раздала бедным и приняла монашеский постриг в ближайшем монастыре. С годами она стала настоятельницей. Она трудилась в монастыре 56 лет, а во времена императора Антонина, в 152 году, Евдокию оклеветали, обвинив в колдовстве. Без суда ее казнили, отрубив голову.

Народные приметы

Если 1 марта пошел снег или дождь, то целый месяц будет дождливым.

Если же небо в течение дня ясное, март будет теплым.

Если на водоемах растаял весь снег, серьезных заморозков больше не будет.

Что нельзя делать 1 марта

Нельзя оставлять без присмотра костер и огонь в печи.

Нельзя выходить на улицу без шапки и в легкой одежде.

День неудачный для похода на рыбалку.