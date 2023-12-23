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Сегодня 23 декабря: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   23.12.2023
Оксана Горун
Сегодня 23 декабря: какой праздник и день в истории

23 декабря – День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине. Этот день 1583 года можно считать «днем рождения» Украинской греко-католической церкви. В 1588-м по приказу короля Франции Генриха III убит его главный соперник Генрих де Гиз. В 1873-м во Львове основали Литературное общество имени Тараса Шевченко. В 1947-м американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор. В 1948-м по приговору международного трибунала казнили премьер-министра и министра обороны Японии в 1941-1944 годах Хидэки Тодзио.

Праздники и памятные даты 23 декабря

23 декабря в Украине отмечают День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи).

В мире: Всемирный день сноуборда, День внутреннего света и День рождественского киномарафона.

23 декабря в истории

23 декабря 1583 года Папа Римский Климент VIII формально принял Украинскую православную церковь под свое руководство. Это событие можно считать «днем рождения» Украинской греко-католической (или Униатской, как ее сперва называли) церкви. Подробнее.

23 декабря 1588 года по приказу короля Франции Генриха III убили герцога Генриха (Анри) де Гиза.

Герцог Генрих де Гиз
Герцог Генрих де Гиз. Иллюстрация: wikipedia.org

Де Гизы – Генрих и его младший брат-кардинал Людовик – на тот момент были самой влиятельной семьей во Франции. И без того состоятельные и родовитые, они особенно поднялись во время религиозных войн, со временем возглавив Священную (или Католическую) лигу. Противоборство Генриха де Гиза с королем Франции Генрихом III началось именно на религиозной почве. После смерти организатора Варфоломеевской ночи короля Франции Карла IX его младший брат Генрих ІІІ попытался «снизить напряжение» в обществе. Он пошел на уступки гугенотам, чем быстро настроил против себя католиков. Радикализация настроений привела к созданию Лиги, лидером которой стал Анри де Гиз. Чтобы обуздать Лигу, король решил вступить в нее сам. Но это не помогло. Ситуация обострилась после смерти от туберкулеза младшего брата короля — Франсуа в 1584 году. У Генриха III не было детей и больше не было братьев. Поэтому встал вопрос престолонаследия в случае его преждевременной смерти. Наследовать Генриху III должен был король Наварры Генрих Бурбон – лидер гугенотов.

Генрих Наваррский
Генрих де Бурбон, король Наваррский, позже — король Франции Генрих IV. Иллюстрация: wikipedia.org

И Генрих III согласился с этим. Но, конечно, влиятельные братья де Гизы были категорически против. Они получили поддержку короля Испании и продвигали своего кандидата – тоже Бурбона, но католика – дядю Генриха Наваррского Карла, архиепископа Руанского. Из-за большой популярности Лиги и лично де Гизов в Париже Генрих III постоянно вынужден был идти им на уступки. Так, чтобы доказать свою верность католичеству, под давлением Лиги в 1585 году, он взял обязательство «изгнать еретиков из королевства» и начать войну с Генрихом Наваррским. Этот период вошел в историю Франции как «война трех Генрихов».

Даже во время этих событий позиция короля казалась радикальным католикам неуверенной и шаткой, и против него составили заговор с участием Лиги и короля Испании. В итоге Генриха III чуть не похитили. После раскрытия заговора король запретил Анри де Гизу появляться в Париже. Но тот нарушил запрет и явился 12 мая 1588 года. Парижане, среди которых лидер Лиги был очень популярен, встречали его как короля, а сам король испугался переворота и вызвал в город швейцарцев. На этом фоне возникли слухи об аресте де Гиза. Все это спровоцировало восстание в Париже против короля – так называемый День баррикад. Генрих III был вынужден бежать из своей столицы. Де Гиз в дальнейшем помог усмирить восставших, а Генрих ІІІ поэтому вынужден был пойти на очередные уступки и назначить опасного для себя герцога генерал-лейтенантом королевской армии (по сути, подчинив сопернику все войска). Далее под давлением Лиги король созвал Генеральные штаты, чтобы получить средства на продолжение войны с гугенотами. Он также подписал эдикт, которым запретил протестантизм во Франции и лишил права наследования престола Генриха Наваррского. Генрих III хорошо понимал, что его власть тает прямо на глазах, и постепенно пришел к выводу, что единственный вариант восстановить позиции – это избавиться от де Гиза. Он лично пригласил герцога в свой кабинет в замке Блуа, где проходило очередное заседание Генеральных штатов. По дороге от зала, где проходило совещание, в кабинет короля на де Гиза напали восемь воинов личной гвардии Генриха III, известной как «Сорок пять».

Убийство Генриха де Гиза
Убийство Генриха де Гиза. Иллюстрация: en.wikipedia.org

Его убили тридцатью ударами кинжалов, а потом еще и вонзили в тело меч. Услышавший крики брата Людовик де Гиз прибежал на место убийства, где его и арестовали. На следующий день его также убили в камере. Тела обоих братьев де Гизов сожгли, а прах развеяли над Луарой.

23 декабря 1873 года во Львове основали Литературное общество имени Тараса Шевченко. Его возникновение стало возможным, благодаря совпадению политических обстоятельств в двух соседних империях, в состав которых входила территория Украины. Пока в Российской империи все усиливали репрессии против украинцев, политика Австро-Венгрии была гораздо более либеральной. Поэтому писатели и меценаты Надднепрянщины объединили усилия с западными украинцами. Инициатором процесса стал писатель Александр Конисский. В организации участвовал педагог Дмитрий Пильчиков. А финансирование на организацию предоставила известная меценатка Елизавета Милорадович-Скоропадская (тетя будущего гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского). При этом уставными членами и учредителями общества они не стали. Официально в организацию вступили только галичане – граждане Австро-Венгрии. Первым, что сделало новообразованное общество, стало основание собственной типографии, где издавали книги на украинском языке – произведения украинских писателей. Делать это на оккупированной россиянами территории Украины было невозможно. Сочинения писателей из захваченной Россией части Украины издавали в Австро-Венгрии. Постепенно общество расширило свою деятельность – оно трансформировалось в Научное общество имени Тараса Шевченко и стало, по сути, первой (хоть и не государственной) академией наук Украины. Расцвета НТШ достигло во времена, когда им руководил Михаил Грушевский (1897—1916 годы). А в 1940 году, захватив Галичину, советская власть разгромила общество. Музеи и коллекции разделили между другими учреждениями, многих ученых репрессировали. В 1947 году организацию восстановили за границей. В Украину общество вернулось в 1989 году.

23 декабря 1947 года в «Bell Laboratories» американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор.

Изобретение транзистора в США
Бардин, Шокли и Браттейн в «Bell Laboratories». Фото: Jack St.

Это стало началом эпохи цифровых технологий, ведь сейчас транзисторы (конечно, существенно усовершенствованные) являются непременным элементом всей современной электроники. Сначала демонстрация работы транзистора была закрытой – только для коллег-ученых. Широкой публике об этом изобретении сообщили только 30 июня 1948 года – на открытой презентации в Нью-Йорке. А в 1956-м изобретатели получили за свое открытие Нобелевскую премию.

23 декабря 1948 года по приговору Международного военного трибунала для Дальнего Востока казнили через повешение японского военачальника и политика Хидэки Тодзио.

Хидэки Тодзио премьер-министр Японии
Фото: wikipedia.org

Его имя в Азии имеет такую же мрачную славу, как в Европе имена Гитлера и первых лиц нацистской Германии. Тодзио был премьер-министром Японии на протяжении всех ключевых лет Второй мировой войны – с 1941-го по 1944-й. Он также совмещал этот пост с должностью министра армии, которую занял в 1940 году. Генерал, род которого происходил из самураев, был идеологом союза с Германией и Италией. До назначения военным министром Хидэки Тодзио был в 1935-1937 годах командующим военной полиции Квантунской армии, а впоследствии — начальником ее штаба. Вопреки законодательству одновременно занимал должности министра армии (1940-1944) и председателя Генерального штаба армии (1944). После поражения Японии во Второй мировой войне попытался застрелиться, но его спасли. 12 ноября 1948 года Международный военный трибунал признал его виновным в многочисленных военных преступлениях – прямо и косвенно он виновен в гибели около четырех миллионов человек. Среди преступлений, в которых его признали виновным, — убийства мирных жителей в завоеванных Японией регионах (в частности, Нанкинская резня в Китае), марши смерти военнопленных, создание сети «женщин для развлечений» в Восточной Азии (где женщин покоренных Японией стран превращали в секс-рабынь). На момент казни Хидэки Тодзио было 64 года.

23 декабря 1972 года спасли 16 человек, выживших во время авиакатастрофы самолета рейса «571 Air Force» в Андах. До этого 73 дня они смогли продержаться на снежном высокогорье Анд. Выжившие вынуждены были прибегнуть к каннибализму. Об этой катастрофе и истории выживания пассажиров самолета снят известный фильм Фрэнка Маршалла «Живые». Подробнее.

23 декабря 1991 года независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика.

Церковный праздник 23 декабря

23 декабря по новому церковному календарю в Украине – суббота перед Рождеством Христовым. В этот день чтят память мучеников на Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Десять святых мучеников Критских пострадали за Христа в III веке во времена императора Деция. Правитель Крита преследовал местную церковь. Однажды перед ним предстали 10 христиан из разных городов Крита, заявивших о своей вере в Христа. Их пытали в течение 30 дней, но они это выдержали. Тогда мучеников обезглавили.

Народные приметы

Если 23 декабря ясная погода — будут морозы.

Если нет осадков, то будет засушливое лето.

Сильный снегопад — к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 23 декабря

Нельзя веселиться и нарушать правила поста.

Нельзя злословить.

Нельзя обижать животных.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 декабря – День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине. Этот день 1583 года можно считать «днем рождения» Украинской греко-католической церкви".