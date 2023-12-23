Сегодня 23 декабря: какой праздник и день в истории

23 декабря – День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине. Этот день 1583 года можно считать «днем рождения» Украинской греко-католической церкви. В 1588-м по приказу короля Франции Генриха III убит его главный соперник Генрих де Гиз. В 1873-м во Львове основали Литературное общество имени Тараса Шевченко. В 1947-м американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор. В 1948-м по приговору международного трибунала казнили премьер-министра и министра обороны Японии в 1941-1944 годах Хидэки Тодзио.

Праздники и памятные даты 23 декабря

23 декабря в Украине отмечают День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи).

В мире: Всемирный день сноуборда, День внутреннего света и День рождественского киномарафона.

23 декабря в истории

23 декабря 1583 года Папа Римский Климент VIII формально принял Украинскую православную церковь под свое руководство. Это событие можно считать «днем рождения» Украинской греко-католической (или Униатской, как ее сперва называли) церкви. Подробнее.

23 декабря 1588 года по приказу короля Франции Генриха III убили герцога Генриха (Анри) де Гиза.

Де Гизы – Генрих и его младший брат-кардинал Людовик – на тот момент были самой влиятельной семьей во Франции. И без того состоятельные и родовитые, они особенно поднялись во время религиозных войн, со временем возглавив Священную (или Католическую) лигу. Противоборство Генриха де Гиза с королем Франции Генрихом III началось именно на религиозной почве. После смерти организатора Варфоломеевской ночи короля Франции Карла IX его младший брат Генрих ІІІ попытался «снизить напряжение» в обществе. Он пошел на уступки гугенотам, чем быстро настроил против себя католиков. Радикализация настроений привела к созданию Лиги, лидером которой стал Анри де Гиз. Чтобы обуздать Лигу, король решил вступить в нее сам. Но это не помогло. Ситуация обострилась после смерти от туберкулеза младшего брата короля — Франсуа в 1584 году. У Генриха III не было детей и больше не было братьев. Поэтому встал вопрос престолонаследия в случае его преждевременной смерти. Наследовать Генриху III должен был король Наварры Генрих Бурбон – лидер гугенотов.

И Генрих III согласился с этим. Но, конечно, влиятельные братья де Гизы были категорически против. Они получили поддержку короля Испании и продвигали своего кандидата – тоже Бурбона, но католика – дядю Генриха Наваррского Карла, архиепископа Руанского. Из-за большой популярности Лиги и лично де Гизов в Париже Генрих III постоянно вынужден был идти им на уступки. Так, чтобы доказать свою верность католичеству, под давлением Лиги в 1585 году, он взял обязательство «изгнать еретиков из королевства» и начать войну с Генрихом Наваррским. Этот период вошел в историю Франции как «война трех Генрихов».

Даже во время этих событий позиция короля казалась радикальным католикам неуверенной и шаткой, и против него составили заговор с участием Лиги и короля Испании. В итоге Генриха III чуть не похитили. После раскрытия заговора король запретил Анри де Гизу появляться в Париже. Но тот нарушил запрет и явился 12 мая 1588 года. Парижане, среди которых лидер Лиги был очень популярен, встречали его как короля, а сам король испугался переворота и вызвал в город швейцарцев. На этом фоне возникли слухи об аресте де Гиза. Все это спровоцировало восстание в Париже против короля – так называемый День баррикад. Генрих III был вынужден бежать из своей столицы. Де Гиз в дальнейшем помог усмирить восставших, а Генрих ІІІ поэтому вынужден был пойти на очередные уступки и назначить опасного для себя герцога генерал-лейтенантом королевской армии (по сути, подчинив сопернику все войска). Далее под давлением Лиги король созвал Генеральные штаты, чтобы получить средства на продолжение войны с гугенотами. Он также подписал эдикт, которым запретил протестантизм во Франции и лишил права наследования престола Генриха Наваррского. Генрих III хорошо понимал, что его власть тает прямо на глазах, и постепенно пришел к выводу, что единственный вариант восстановить позиции – это избавиться от де Гиза. Он лично пригласил герцога в свой кабинет в замке Блуа, где проходило очередное заседание Генеральных штатов. По дороге от зала, где проходило совещание, в кабинет короля на де Гиза напали восемь воинов личной гвардии Генриха III, известной как «Сорок пять».

Его убили тридцатью ударами кинжалов, а потом еще и вонзили в тело меч. Услышавший крики брата Людовик де Гиз прибежал на место убийства, где его и арестовали. На следующий день его также убили в камере. Тела обоих братьев де Гизов сожгли, а прах развеяли над Луарой.

23 декабря 1873 года во Львове основали Литературное общество имени Тараса Шевченко. Его возникновение стало возможным, благодаря совпадению политических обстоятельств в двух соседних империях, в состав которых входила территория Украины. Пока в Российской империи все усиливали репрессии против украинцев, политика Австро-Венгрии была гораздо более либеральной. Поэтому писатели и меценаты Надднепрянщины объединили усилия с западными украинцами. Инициатором процесса стал писатель Александр Конисский. В организации участвовал педагог Дмитрий Пильчиков. А финансирование на организацию предоставила известная меценатка Елизавета Милорадович-Скоропадская (тетя будущего гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского). При этом уставными членами и учредителями общества они не стали. Официально в организацию вступили только галичане – граждане Австро-Венгрии. Первым, что сделало новообразованное общество, стало основание собственной типографии, где издавали книги на украинском языке – произведения украинских писателей. Делать это на оккупированной россиянами территории Украины было невозможно. Сочинения писателей из захваченной Россией части Украины издавали в Австро-Венгрии. Постепенно общество расширило свою деятельность – оно трансформировалось в Научное общество имени Тараса Шевченко и стало, по сути, первой (хоть и не государственной) академией наук Украины. Расцвета НТШ достигло во времена, когда им руководил Михаил Грушевский (1897—1916 годы). А в 1940 году, захватив Галичину, советская власть разгромила общество. Музеи и коллекции разделили между другими учреждениями, многих ученых репрессировали. В 1947 году организацию восстановили за границей. В Украину общество вернулось в 1989 году.

23 декабря 1947 года в «Bell Laboratories» американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор.

Это стало началом эпохи цифровых технологий, ведь сейчас транзисторы (конечно, существенно усовершенствованные) являются непременным элементом всей современной электроники. Сначала демонстрация работы транзистора была закрытой – только для коллег-ученых. Широкой публике об этом изобретении сообщили только 30 июня 1948 года – на открытой презентации в Нью-Йорке. А в 1956-м изобретатели получили за свое открытие Нобелевскую премию.

23 декабря 1948 года по приговору Международного военного трибунала для Дальнего Востока казнили через повешение японского военачальника и политика Хидэки Тодзио.

Его имя в Азии имеет такую же мрачную славу, как в Европе имена Гитлера и первых лиц нацистской Германии. Тодзио был премьер-министром Японии на протяжении всех ключевых лет Второй мировой войны – с 1941-го по 1944-й. Он также совмещал этот пост с должностью министра армии, которую занял в 1940 году. Генерал, род которого происходил из самураев, был идеологом союза с Германией и Италией. До назначения военным министром Хидэки Тодзио был в 1935-1937 годах командующим военной полиции Квантунской армии, а впоследствии — начальником ее штаба. Вопреки законодательству одновременно занимал должности министра армии (1940-1944) и председателя Генерального штаба армии (1944). После поражения Японии во Второй мировой войне попытался застрелиться, но его спасли. 12 ноября 1948 года Международный военный трибунал признал его виновным в многочисленных военных преступлениях – прямо и косвенно он виновен в гибели около четырех миллионов человек. Среди преступлений, в которых его признали виновным, — убийства мирных жителей в завоеванных Японией регионах (в частности, Нанкинская резня в Китае), марши смерти военнопленных, создание сети «женщин для развлечений» в Восточной Азии (где женщин покоренных Японией стран превращали в секс-рабынь). На момент казни Хидэки Тодзио было 64 года.

23 декабря 1972 года спасли 16 человек, выживших во время авиакатастрофы самолета рейса «571 Air Force» в Андах. До этого 73 дня они смогли продержаться на снежном высокогорье Анд. Выжившие вынуждены были прибегнуть к каннибализму. Об этой катастрофе и истории выживания пассажиров самолета снят известный фильм Фрэнка Маршалла «Живые». Подробнее.

23 декабря 1991 года независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика.

Церковный праздник 23 декабря

23 декабря по новому церковному календарю в Украине – суббота перед Рождеством Христовым. В этот день чтят память мучеников на Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Десять святых мучеников Критских пострадали за Христа в III веке во времена императора Деция. Правитель Крита преследовал местную церковь. Однажды перед ним предстали 10 христиан из разных городов Крита, заявивших о своей вере в Христа. Их пытали в течение 30 дней, но они это выдержали. Тогда мучеников обезглавили.

Народные приметы

Если 23 декабря ясная погода — будут морозы.

Если нет осадков, то будет засушливое лето.

Сильный снегопад — к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 23 декабря

Нельзя веселиться и нарушать правила поста.

Нельзя злословить.

Нельзя обижать животных.