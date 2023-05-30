Сегодня 30 мая: какой праздник и день в истории

30 мая 1431 года в Руане казнили Жанну д’Арк. В 1574-м умер король Франции Карл IX, королем стал Генрих III, которому еще предстояло бежать из Польши. В 1876-м российский император подписал Эмский указ, целью которого было еще большее угнетение украинского языка, культуры и литературы. В 1985 году во Франции на авиасалоне состоялся первый показ самолета Ан-124 «Руслан».

Праздники и памятные даты 30 мая

30 мая государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День женской эмансипации, Международный день объятий вашей кошки.

30 мая в истории

30 мая 1431 года в Руане сожгли на костре английскую святую и полководца Жанну д’Арк.

На голову 19-летней девушки надели бумажную митру с надписью «Еретичка, вероотступница, идолопоклонница». Она же из костра крикнула своему судье и палачу епископу Кошону: «Епископ, я умираю из-за вас. Я вызываю вас на суд Божий!». Д’Арк попросила двух монахов держать перед ней распятие. На себя надела небольшой крест, который сделал для нее местный крестьянин. Когда ее охватил огонь, Жанна несколько раз крикнула: «Иисус!». Почти все на площади плакали. Англичане настолько боялись Жанну – даже мертвую – что после казни сожгли ее тело еще дважды, превратив в пепел, который затем выбросили в Сену.

30 мая 1536 года «самый женатый» из королей Англии Генрих VIII женился на третьей женщине – Джейн Сеймур.

Всего при жизни он успел жениться шесть раз. С двумя женами развился, двух казнил, и только одна пережила его. Джейн Сеймур – единственная из жен Генриха, родившая ему наследника, – Эдуарда. Ее он называл любимой из жен и приказал похоронить себя рядом с ней.

Сеймур была фрейлиной у двух первых жен короля – Екатерины Арагонской и Анны Болейн. Во время второго брака Генрих обратил внимание на тихую и застенчивую девушку, которая была полной противоположностью Анне. Причем это произошло сразу же после женитьбы, которой он так добивался. Отношения с Болейн стали еще более прохладными после того, как вместо желанного мальчика она родила девочку. В дальнейшем у королевы происходили выкидыши, а фавористка Джейн Сеймур получала все больше знаков внимания и драгоценных подарков. Ввязываться в длительный развод после предыдущего болезненного процесса с Екатериной Арагонской Генрих не захотел. Анну Болейн обвинили в государственной и супружеской измене и казнили 19 мая 1536 года. А за день до ее казни король уже обручился с Джейн. Так что свадьба состоялась меньше, чем через две недели после казни предыдущей королевы.

Джейн Сеймур, в отличие от Анны Болейн, не вмешивалась в политику. При этом она приложила усилия, чтобы примирить Генриха с его дочерьми от предыдущих жен, которых он провозглашал незаконнорожденными, избавившись от их матерей. Рождество 1536 года семья уже встречала в полном составе – с Марией (дочерью от Екатерины Арагонской) и Елизаветой (дочерью Анны Болейн). В 1537 году новая королева родила сына – Эдварда, принца Уэльского. А после этого через несколько дней умерла от родильной лихорадки в возрасте 29 лет.

30 мая 1574 года умер король Франции Карл IX – наиболее известный тем, что приобщился к организации жестокой резни протестантов – Варфоломеевской ночи. Благодаря романам Александра Дюма многие считают, что причиной его смерти было отравление мышьяком. Однако этот факт существовал только в воображении писателя. На самом деле, у Карла с рождения было слабое здоровье. События Варфоломеевской ночи и борьба с мятежом собственного младшего брата Франциска окончательно подорвали силы Карла. Вскрытие зафиксировало причину смерти — вторичный плеврит, развившийся на фоне туберкулезной инфекции. Королем стал Генрих ІІІ.

Однако был нюанс. На тот момент Генрих уже год как «королевствовал» в Польше. Там его избрали после смерти Сигизмунда II Августа, не оставившего наследников. И эти выборы французскому престолу дались нелегко, ведь поляки изначально не были в восторге от кандидатуры брата «варфоломеевского резника». Одним из условий, с которым Генрих взошел на польский престол, была необходимость жениться на сестре Сигизмунда Анне Ягеллонке. Она была старше Генриха чуть ли не вдвое. Французский принц, разумеется, не пылал желанием этого делать. Так что оттягивал женитьбу, как мог, параллельно переписываясь сразу с двумя любовницами — Марией Клевской и Луизой Лотарингской.

Получив от любимой мамы Екатерины Медичи письмо о смерти брата, Генрих понял, что ему быстро нужно возвращаться во Францию. Однако это было не так просто – поляки не собирались отпускать короля, выборы которого так тяжело дались. Так что французу пришлось бежать. 18 июня он устроил грандиозный обед, где напоил всех присутствующих до недееспособного состояния. А сам ночью наспех направился к границе. За ним снарядили погоню, от которой Генриху пришлось откупаться драгоценностями (их король носил на себе так много, что это вызвало вопрос о его ориентации у современников). Совершив эту акцию, он таки добрался до Парижа. Там его короновали 11 февраля 1575 года. А через два дня Герних женился на Луизе Лотарингской. Поляки же в конце концов провозгласили королевой Анну Ягеллонку. В мужья ей шляхта избрала князя Стефана Батория. Он и правил страной вместо жены.

30 мая 1876 года русский царь Александр II подписал Эмский указ. Документ получил такое название по месту подписания – в немецком городке Эмс, где на тот момент находился Александр. Указ был направлен на подавление украинского языка и культуры. Он запрещал употребление украинского почти во всех сферах жизни, кроме бытовой. На украинском запретили ставить спектакли и печатать книги. Даже печатать украинские ноты и устраивать концерты с украинскими песнями было нельзя. Также под табу попал ввоз на территорию империи украинских книг из-за границы – в первую очередь из более демократической в этом смысле Австро-Венгрии. Разрешалось издавать на украинском исторические литературные документы и художественные произведения, но только при условии их написания согласно общероссийской орфографии и получения предварительного разрешения на публикацию от Главного управления по делам печати. Из библиотек книги на украинском изымали. На основании этого указа закрыли Юго-Западный отдел Российского географического общества в Киеве, прекратили издание «Киевского телеграфа», ликвидировали Громады и уволили ряд профессоров из Киевского университета, в том числе – Михаила Драгоманова.

30 мая 1896 года в Российской империи произошла трагедия на Ходынском поле.

Празднование коронации последнего императора Николая II превратилось в смертельную давку, что не помешало Николаю продолжить гуляния. Началось все «традиционно» — с «блинов с лопаты». Народу пообещали раздать по случаю праздника продуктовые пайки. Так что умирали люди за полфунта колбасы, сайку, немного конфет, орешки и пряники (к этому «с царского плеча» еще добавляли по эмалированной чашке). Раздачу «милостыни» устроили на Ходынском поле в Москве. Чтобы не пропустить «аттракцион невиданной щедрости», наиболее сообразительные начали собираться на поле еще с ночи. И уже с трех часов начались первые жертвы, задушенные толпой. Даже когда с места событий увезли трупы, народ не расходился. К пяти утра на поле собралось уже более полумиллиона россиян. Началась раздача подарков. Но сразу поползли слухи, что раздают «только своим», и толпа поднажала. К жертвам давки добавились те, кого затаптывали в землю. На каком-то моменте те, кто раздавал подарки, начали просто бросать их в толпу, опасаясь, что их самих затопчут. Только по официальным данным, на «праздновании» погибли около 1400 человек, но реально их, конечно, было больше. Весь это ужас не помешал Николаю II продолжить празднование. Трупы с поля убрали до его приезда и на месте смерти людей провели концерт. Впоследствии же император принял парад и отправился на бал. За такое поведение, которое поразило даже россиян, Николай II получил прозвище «Кровавый».

30 мая 1919 года во Владивостоке на Второй сессии Украинского Дальневосточного Краевого Совета приняли Конституцию национально-культурной автономии украинства на Дальнем Востоке. На Дальний Восток украинцы начали переселяться еще в 1860 году – не без принуждения со стороны руководства Российской империи, желавшего одновременно освоить присоединенные территории Китая и помешать украинскому национальному возрождению. Первые поселенцы были выходцами из Полтавской области. В дальнейшем – с Черниговщины. После революционных событий 1905-1907 годов здесь начали создавать украинские общины, основали местную «Просвіту». Но наибольшую активность национальное движение приобрело во время событий 1917 года, особенно после создания в Киеве Украинской Центральной Рады. Во Владивостоке появилась первая украинская «Громада». В апреле 1917 года украинские сообщества создали в Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке, Имане, Свободном, Никольско-Уссурийском, Харбине, других городах и селах. Во время Первого всеукраинского съезда деятелей и жителей Дальнего Востока в Никольске-Уссурийском 24 июня 1917 года создали Украинский дальневосточный краевой совет и Украинский дальневосточный секретариат. Временным органом управления стал Временный дальневосточный украинский краевой комитет. А на третьем съезде уже разработали деление украинской автономии на Дальнем Востоке на окружные советы и приняли решение бороться за создание собственного государства. Конституция, принятая 30 мая 1919 года, признавала украинцев Дальнего Востока частью «особой украинской самостоятельной нации». Документ предусматривал автономию украинцев Дальнего Востока и устанавливал основные положения жизни автономного общества. Конституция так и не вступила в силу из-за дальнейших революционных событий и гражданской войны. Однако ее положения реализовали в Конституции Дальневосточной республики, существовавшей в 1920-1922 годах под эгидой большевиков. Но после включения этой республики в состав РСФСР против украинского движения начались репрессии, а автономию отменили.

30 мая 1982 года 16-м членом НАТО стала Испания.

30 мая 1985 года на авиасалоне во Франции состоялся первый показ самолета Ан-124 «Руслан».

Он установил 21 рекорд мира – по грузоподъемности, дальности перелета и т.д. «Руслан», созданный Киевским АНТК «Антонов», является крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. До появления «Мрії» был самым большим самолетом в мире вообще. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. В начале «Русланы» производил киевский завод «Авиант», далее производство наладили и на российской территории. Самолеты Ан-124 используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и других крупногабаритных грузов.

Церковный праздник 30 мая

30 мая христиане чтят память апостола от 70-ти Андроника и святой Юнии. Они были родственниками апостола Павла. Юния помогала апостолу в его трудах. Они проповедовали Евангелие язычникам. Андроник был рукоположен в сан епископа Паннонии. Из службы в честь этих святых известно, что они пострадали за Христа. В V веке их мощи обнаружили в пригороде Константинополя вместе с мощами других Евгенийских мучеников. Затем на этом месте построили храм.

Народные приметы

Холодный ветер в этот день – к холодному лету.

Если месяц молодой – будет дождливое лето.

Что нельзя делать 30 мая

Лучше не встречаться с начальством, потому что будут проблемы на работе.

Нельзя никому рассказывать дурной сон, если приснился, чтобы не сбылся.