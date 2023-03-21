Сегодня 21 марта: какой праздник и день в истории

21 марта 2014 года Украина и ЕС подписали соглашение об ассоциации (политическую часть). В этот день 1556 года в Англии сожгли лидера Реформации Томаса Кранмера, а в 1963 году в США закрыли тюрьму Алькатрас.

Праздники и памятные даты 21 марта

Под эгидой ООН 21 марта проходят следующие мероприятия: Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации; Международный день человека с синдромом Дауна; Международный день лесов; Международный день Навруз; Всемирный день поэзии; Всемирный день сна.

Государственных и профессиональных праздников в Украине нет.

21 марта в истории

21 марта 1556 года в Англии, в Оксфорде, сожгли епископа Томаса Кранмера – одного из главных идеологов создания Англиканской церкви.

Именно Кранмер в свое время помогал любвеобильному королю Генриху VIII аннулировать брак с Екатериной Арагонской ради женитьбы на Анне Болейн. Чтобы избавить монарха от законной супруги, пришлось отделить церковь Англии от католической – то есть подчинить ее королю, а не папе Римскому. За свое действенное участие в этом процессе, а также последующее успешное реформирование церкви Кранмер и поплатился жизнью. Когда на престол Англии взошла дочь Екатерины Арагонской и Генриха Мария I (Кровавая), в ее длинном перечне, кому отомстить за все свои унижения, Томас Кранмер, очевидно, был на первых позициях. Под давлением королевы Кранмера судили, обвинив в ереси и предательстве. Он провел два года в тюрьме, даже несколько раз отказывался от своих англиканских убеждений, будто примирился с католической церковью. Но для Марии он не перестал быть заклятым врагом, поэтому она дожала ситуацию – и Кранмера казнили. Перед смертью он отозвал свое отречение, желая умереть мучеником за принципы английской Реформации.

21 марта 1927 года вышел первый номер украинской «Литературной газеты» (сейчас – «Литературная Украина»). Издание было основано как орган Всеукраинского союза пролетарских писателей. За свою историю газета выходила, в том числе, в Харькове. В 2012 году «Литературная Украина» занесена в Книгу рекордов Украины как «старейшая украиноязычная украинская литературная газета, которая сейчас выходит».

21 марта 1963 года в США закрыли Алькатрас — тюрьму максимальной безопасности, которая находилась на отдельном острове в бухте Сан-Франциско. Официально причиной закрытия стали слишком большие расходы по содержанию заключенных на острове.

За время своего существования и после закрытия тюрьма стала практически легендарной. Ведь в ней содержали гангстеров и преступников, которые до этого совершали побеги из других тюремных заведений. Считалось, что из Алькатраса невозможно убежать. Впрочем, попытки были, и по крайней мере одну сейчас считают удачной.

Первых заключенных в Алькатрас доставили еще во времена Гражданской войны в США – в 1861 году. В начале своей истории это место долгое время было тюрьмой именно для военнопленных, и режим был довольно мягким. Образ Алькатраса радикально изменился во времена Великой депрессии. В 1920-1930 годы во время активной «войны с гангстерами» сюда стали переводить тех узников, с которыми не могли справиться в других заведениях. К заключению в Алькатрасе не приговаривали суды, хотя для некоторых гангстеров делали исключения – например, для Аль Капоне.

Но рядом со «знаменитостями» в Алькатрасе были и обычные осужденные – мятежники или беглецы из разных тюрем штатов. Режим содержания стал очень суровым, даже бесчеловечным. Но знаменита тюрьма все же не пытками, а тем, что, по официальной информации, из нее за 29 лет работы не сбежал ни один заключенный. Статистика попыток такова: 36 человек совершили 14 попыток побега (двое пытались сделать это дважды). 23 поймали, шесть застрелили во время бегства, двое утонули и пятеро числятся пропавшими без вести. Касательно троих из них официальная версия и дальнейшие исследования расходятся. 11 июня 1962 года Фрэнк Моррис, Джон Энглин и Кларенс Энглин попытались сбежать из Алькатраса, составив тщательный план. Все, что о них точно известно, — они выбрались за пределы тюрьмы. Но ФБР в официальном отчете о бегстве заявило, что заключенные утонули в водах залива при попытке добраться до материка. В 2010-х появились косвенные доказательства того, что беглецы выжили, добравшись до соседнего острова.

После закрытия Алькатраса некоторое время на острове жили индейцы, но в 1971 по решению правительства США их изгнали. Сейчас остров отрыт для туристов, а в тюрьму водят экскурсии.

21 марта 2014 года Украина подписала политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. Это было сделано после проведения экстренного саммита ЕС 6 марта. Там обсудили просьбу украинских властей как можно скорее подписать документ. В Украине на тот момент уже завершилась Революция достоинства, начинавшаяся как Евромайдан – как раз из-за отказа режима Януковича от подписания ассоциации. ЕС от намерений предоставить Украине ассоциацию не отказался, но встал вопрос, что соглашение такого уровня нельзя подписывать, пока у страны нет избранного президента и абсолютно легитимной власти. Компромиссом стало разделение соглашения на две части: политическую и экономическую. Политическую подписал в Брюсселе 21 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк, экономическую – 27 июня того же года новоизбранный Президент Украины Петр Порошенко.

Церковный праздник 21 марта

20 марта христиане чтят преподобного Феофилакта — исповедника, епископа Никомедийского. Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке. Он был учеником святого Тарасия, патриарха Константинопольского. Тарасий принял кафедру у патриарха, который не смог справиться с иконоборцами. Созвав Вселенский собор, новый патриарх решил вопрос. Феофилакт был учеником Тарасия. Он отправился с благословения патриарха в монастырь на берегу Черного моря. После нескольких лет пребывания в монастыре рукоположен в епископы. Стал епископом Никомедийским. После смены императора и прихода к власти Льва V Армянина – иконоборца, ересь вспыхнула с новой силой. Присутствовавший на переговорах императора с очередным патриархом святой Феофилакт, разоблачая еретиков, предсказал Льву Армянину скорую гибель. За смелое пророчество святителя отправили в ссылку в крепость в Малой Азии. Там он находился 30 лет – до самой смерти.

Народные приметы

Туман в этот день — к заморозкам.

Если ночь 21 марта теплая (более 10 градусов тепла), то на следующий день уже можно сеять в открытый грунт ранние овощи.

Что нельзя делать 21 марта

Нельзя брать деньги взаймы и делать большие покупки.

Нельзя отправляться в путь и начинать новые проекты.

Нельзя сеять овощи и сажать деревья.