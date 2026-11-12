Как на Харьковщине возросло количество киберпреступлений за 5 лет

В шесть раз увеличилось количество зарегистрированных киберпреступлений на Харьковщине за последние 5 лет, а сообщений о них — более чем в 20 раз, сообщили МГ «Объектив» в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Полицейские получили сообщения о преступлениях в сфере использования компьютерных сетей и электросвязи: в 2021 году — 58, в 2022 году — 739, в 2023 году — 1000, в 2024 году — 1520, в 2025 году — 1433, в 2026 году — 1348. После проверки наличия состава уголовного правонарушения сведения внесили в ЕРДР.

По ст. 361-363 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем — прим. ред.) в ЕРДР внесли уголовные правонарушения: в 2021 году — 57, в 2022 году — 59, в 2023 году — 106, в 2024 году — 218, в 2025 году — 73, в 2026 году — 188.

По ст. 190 УК Украины (киберпреступление, компьютерное преступление) в ЕРДР внесли уголовные правонарушения: в 2021 году — 111, в 2022 году — 291, в 2023 году — 2376, в 2024 году — 1985, в 2025 году — 873, в 2026 году — 654.