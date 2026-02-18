На собственном опыте: что делать, если мошенники атакуют ваш телефон и аккаунт

Как и зачем мошенники взламывают личные страницы, где продают базы данных и сломанные аккаунты, как защитить банковскую карту, исследовала корреспондент МГ «Объектив». Эта тема родилась из собственного опыта автора.

Аферисты атакуют звонками и отправляют посылки

Все начиналось как шутка – однажды мне позвонили с неизвестного номера. Я сняла трубку – это было первой ошибкой, потому что не стоит разговаривать с незнакомцами, тем более – мошенниками. Мужчина обратился ко мне по имени-отчеству, представился врачом-проктологом из медицинского центра «Safe Health», который вроде бы в Харькове (на самом деле, это фиктивная организация, хотя они и сделали уже себе сайт с обложкой, созданной ИИ), спросил, не заказывала ли я препарат «Проктофол». Я удивилась, откуда у незнакомца столько информации обо мне. Отказалась от чудо-средства и положила трубку.

На следующий день звонков было пять, еще через день – уже с десяток. За версии звонивших я или члены моей семьи якобы заказали препараты от глистов, простатита, амулеты с заговором бабы Любы. Сначала я восприняла все это как глупую шутку, поэтому решила посмеяться в ответ – в эту игру можно играть вдвоем. И на звонки с неизвестных номеров отвечала важно «Городской патологоанатомический центр. Вам кого?» или «Научная библиотека национального университета». Мошенники смущались и бросали трубку.

Развлечение быстро мне надоело, и я перестала отвечать на звонки вообще. Но ситуация вышла на новый уровень – мошенники от моего имени начали делать заказы в интернет-магазинах на Prom.UA и отправлять посылки. На Новой почте подобные фокусы видели неоднократно, поэтому когда я отказывалась от доставок чудо-крема из акульего плавника или мази с какими-то заговорами праведницы, с пониманием шли на встречу.

«Если эти посылки не забирают из отделений, мы их утилизируем», — с нордическим спокойствием объяснил почтальон.

«Ситуация с телефонным мошенничеством напоминает эпидемию»

Но впоследствии мошенники методично, один за другим сломали аккаунты Google, Viber, WhatsApp и Facebook. Всюду вместо моего имени появились Институт здоровья, Институт проктологии или Институт гастроэнтерологии, а Днем рождения мошенники выбрали 2 марта 1977 года — очевидно, эта дава важна для аферистов, раз они так настойчиво маркируют ее всюду. А мои контакты получили спам-листы о лечении чудо-средствами кишечника, грибка, простатита.

О массовом отправлении писем с собственного имейла я узнавала после того, как на спам кто-то гневно или с пониманием ситуации отвечал – тогда я видела не только ответ, но и само письмо. Все эти беды я описала в заявлении в Киберполицию Украины.

Предоставила офицеру доказательства изломов аккаунтов. Правоохранители советовали сменить аккаунты и почту, опытные пользователи – сбросить все настройки и с нуля установить все приложения, выбрав новый номер телефона. Но, как выяснилось, и этого оказалось недостаточно – спустя всего несколько дней мошенники снова сломали аккаунты и соцсети.

В офисе мобильного оператора, услугами которого я пользуюсь уже почти четверть века, честно признали – в последние 1,5 года ситуация с телефонным мошенничеством напоминает эпидемию. Персонализация номера с помощью паспорта не позволяет его присвоить мошенникам, но от изломов аккаунтов на телефонах не защищает. Очевидно, у аферистов очень хорошее оборудование, говорят представители мобильного оператора.

Сломанные аккаунты и базы данных попадают в Даркнет

Мошенников всегда интересуют деньги или информация, отмечает начальник 1-го сектора Управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области ГКП НПУ Ольга Герасименко.

«Чтобы они не пытались получить, это будет то, что можно потом монетизировать. Если получают доступ не к банкингу, а к персональной информации, могут шантажировать, взять кредиты благодаря личным данным или продлят фишинговые атаки для выманивания средств», — рассказала МГ «Объектив» Ольга Герасименко.

Для звонков мошенники используют купленные в Даркнете, сломанные или подмененные номера телефонов. Кстати, в Даркнете злоумышленники могут продавать базы по финансовым данным граждан Украины и иностранцев. Что-то попало от хакеров после изломов государственных сервисов, что-то – от торговых сетей, собирающих сведения о клиентах и ​​абонентах.

Так же в Даркнете мошенники торгуют сломанными аккаунтами Телеграмм, Viber, Whatsapp, Facebook, с которых потом сыплются вирусы и спам.

«Все знают, но количество заявлений не уменьшается»

Но аферистам не всегда нужно использовать сложные технологии, ведь старые обкатанные схемы продолжают успешно работать.

«Например, просьба о помощи или ссуде, которую присылают в мессенжерах со скомпрометированных аккаунтов знакомых или даже родных людей. Схема не новая, но некоторые люди до сих пор на нее ведутся, и количество заявлений не уменьшается. Хотя ничто не мешает получателю сообщения позвонить по телефону своему знакомому и спросить, что произошло», — отмечает эксперт по киберпреступлениям.

Банк не звонит через мессенджер

Такая же давняя история со звонками якобы из банка – количество обманутых достаточно великл.

«Обычно люди в спешке не обращают внимания: вызов идет через телеграм или через мобильную связь? Но, во-первых банки не звонят через мессенджер. Во-вторых, банки никогда не будут по телефону рассказывать, что с вашим счетом что-то происходит, а просто заблокируют его. И восстановить и возместить утраченные деньги возможно только после заявления в полицию. Но люди до сих пор ведутся на указания мошенников, что необходимо снять деньги и положить их на другой счет. Хотя на самом деле нужно просто положить трубку и самостоятельно связаться с оператором вашего банка», — говорит Ольга Герасименко.

Финансовый номер должен быть отдельным – не тем, что знают друзья и коллеги

Чтобы уберечься от взлома банковской карты, кроме критического мышления необходимо иметь отдельный финансовый номер.

«В идеальном случае у вас должен быть финансовый номер, установленный на каком-нибудь другом, даже кнопочном телефоне. И этот финансовый номер лежит где-то у вас дома, вы его нигде не используете. Это не ваш контакт, не ваша сеть и вы не «светите» его, только пополняете раз в три места счет, чтобы не отключили. Ваш финансовый номер должны знать только вы и ваш банк», — подчеркивает эксперт по киберпреступлениям.

Закрыть всю личную информацию и часто менять пароли

Сломать любой аккаунт или аккаунт с помощью номера телефона легко, рассказывает на своем Ютуб-канале HackYourMom эксперт по кибербезопасности, бывший сбушник Никита Кныш. Но большая часть изломов происходит не через технику, а благодаря человеку, предоставляющему приложениям доступ к личной информации.

«Надо посмотреть в телефоне, какие приложения у вас имеют доступ и к чему. Не давайте доступа к фотографиям и контактам, иначе их украдут. Не давайте доступ к геолокации. Желательно на каждый мессенджер иметь отдельную почту и пароль, и они должны быть разными. Если мошенники сломают один почтовый ящик, другие останутся в безопасности. Устанавливайте программное обеспечение только из официальных источников, используйте и обновляйте антивирусы», — перечисляет средства цифровой безопасности Ольга Герасименко.

Желательно не передавать без надобности посторонним лицам свою электронную почту, номер телефона, а также личную информацию. И нужно минимум раз в месяц менять пароли, которые ни в коем случае не должны опираться на личную информацию (день рождения и т.п.).

Активность хакеров выросла на 37%, количество фишинга удвоилось

Количество киберпреступлений действительно возросло в последнее время из-за увеличения присутствия человека в киберпространстве, объясняет Ольга Герасименко. А вместе с развитием технологий совершенствуются и преступники.

Что касается видов преступлений, то в Харьковской области распространены те же, что и везде по Украине: взломы компьютерных систем и сетей информации и онлайн-мошенничество вроде купля-продажа с Prom.Ua и OLX, схемы с не доставкой оплаченных товаров, телефонные звонки от имени службы безопасности банка, фишинговые ссылки. Согласно данным CERT-UA, в 2025 году в Украине зафиксировали около 6000 киберинцидентов – активность вражеских хакеров выросла на 37%. Больше всего атаковали местные органы власти (2115 инцидентов), правительственные организации (1170) и сектор безопасности и обороны (1039).

Главными методами изломов стали распространение вредоносного ПО (2058 случаев) и фишинг, количество которого удвоилось по сравнению с прошлым годом.

В Харьковской области в 2025 году правоохранители зарегистрировали 3600 случаев мошенничества, из которых раскрыли только 850 — около 24,5%, сообщает Думка.

Так что мой случай, очевидно, не стал уникальным. Хотя, по признанию экспертов, он тяжелее традиционных мошеннических схем в киберпространстве. Поэтому на собственном опыте советую: лучше перестраховаться и обезопасить себя заранее. Это может не помочь на 100%, но однозначно снизит ваши шансы стать жертвой хакеров и «звездой соцсетей».

