Мошенники из саll-центра в Харькове выманивали деньги у иностранцев
Киберполицейские прекратили деятельность мошеннического центра в Харькове, сообщили в Нацполиции.
Работники call-центра звонили от имени службы безопасности иностранных банков клиентам и сообщали о подозрительных транзакциях по банковскому счету.
Они убеждали доверчивых иностранцев переводить средства на подконтрольные счета.
Для этого они вводили людей в заблуждение, используя манипулятивные техники и заранее подготовленные спитчи.
Мошеннический call-центр находился в офисном здании в Киевском районе Харькова, занимал три этажа и был рассчитан около 50 сотрудников – в офисе было 46 рабочих мест, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В ходе обыска обнаружили и изъяли более 50 единиц техники (компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и т.п.).
Проводятся следственные действия по установлению организаторов мошеннических схем. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.
Устанавливается сумма ущерба и круг потерпевших.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 15:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киберполицейские прекратили деятельность мошеннического центра в Харькове, сообщили в Нацполиции.".