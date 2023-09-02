Мошенники из саll-центра в Харькове выманивали деньги у иностранцев

Киберполицейские прекратили деятельность мошеннического центра в Харькове, сообщили в Нацполиции.

Работники call-центра звонили от имени службы безопасности иностранных банков клиентам и сообщали о подозрительных транзакциях по банковскому счету.

Они убеждали доверчивых иностранцев переводить средства на подконтрольные счета.

Для этого они вводили людей в заблуждение, используя манипулятивные техники и заранее подготовленные спитчи.

Мошеннический call-центр находился в офисном здании в Киевском районе Харькова, занимал три этажа и был рассчитан около 50 сотрудников – в офисе было 46 рабочих мест, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В ходе обыска обнаружили и изъяли более 50 единиц техники (компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и т.п.).

Проводятся следственные действия по установлению организаторов мошеннических схем. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Устанавливается сумма ущерба и круг потерпевших.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.