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Шахраї з саll-центру в Харкові видурювали гроші в іноземців

Події 15:02   02.09.2023
Оксана Якушко
Шахраї з саll-центру в Харкові видурювали гроші в іноземців

Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайського центру у Харкові, повідомили у Нацполіції.

Працівники call-центру дзвонили від імені служби безпеки іноземних банків клієнтам і повідомляли про підозрілі транзакції за банківським рахунком.

Вони переконували довірливих іноземців переказувати кошти на підконтрольні рахунки.

Для цього вони вводили людей в оману, використовуючи маніпулятивні техінки та заздалегідь підготовлені «промови».

Шахрайський call-центр знаходився в офісній будівлі у Київському районі Харкова, займав три поверхи та був розрахований близько 50 співробітників – в офісі було 46 робочих місць, повідомили у Харківській обласній прокуратурі .

У ході обшуку виявили та вилучили понад 50 одиниць техніки (комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони тощо).

Проводяться слідчі дії щодо встановлення організаторів шахрайських схем. Вирішується питання призначення необхідних судових експертиз.

Встановлюється сума збитків і коло потерпілих.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 15:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайського центру у Харкові, повідомили у Нацполіції.".