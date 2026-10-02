Трамвай №5 у Харкові сьогодні їде по-іншому – мерія
Вранці 2 жовтня у пресслужбі мерії повідомили про зміну маршруту трамвая №5.
Так трамвай тимчасово курсує від розворотного кола “Вокзал Харків-Пасажирський” до парку Машинобудівників.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з обмеженнями в живленні контактної мережі”, – уточнили в мерії.
На час змін організована робота тимчасового автобуса від вул. Одеської до ст. м. «Заводська» (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка).
Також у міськраді обіцяють додатково повідомити про відновлення руху трамвая.