Трамвай №5 у Харкові сьогодні їде по-іншому – мерія

Вранці 2 жовтня у пресслужбі мерії повідомили про зміну маршруту трамвая №5.

Так трамвай тимчасово курсує від розворотного кола “Вокзал Харків-Пасажирський” до парку Машинобудівників.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з обмеженнями в живленні контактної мережі”, – уточнили в мерії.

На час змін організована робота тимчасового автобуса від вул. Одеської до ст. м. «Заводська» (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка).

Також у міськраді обіцяють додатково повідомити про відновлення руху трамвая.