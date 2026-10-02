Live
  • Пт 02.10.2026
  • Харків  +6°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Трамвай №5 у Харкові сьогодні їде по-іншому – мерія

Транспорт 07:17   02.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Трамвай №5 у Харкові сьогодні їде по-іншому – мерія Фото: пресслужба ХМР

Вранці 2 жовтня у пресслужбі мерії повідомили про зміну маршруту трамвая №5. 

Так трамвай тимчасово курсує від розворотного кола “Вокзал Харків-Пасажирський” до парку Машинобудівників.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з обмеженнями в живленні контактної мережі”, – уточнили в мерії.

На час змін організована робота тимчасового автобуса від вул. Одеської до ст. м. «Заводська» (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка).

Також у міськраді обіцяють додатково повідомити про відновлення руху трамвая.

Читайте також: До кінця жовтня в Харкові перекриють вулицю – де заборонять проїзд

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Як виживає Харківщина після скасування маршрутів електричок
Як виживає Харківщина після скасування маршрутів електричок
02.10.2026, 07:30
Сьогодні 2 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 жовтня 2026: яке свято та день в історії
02.10.2026, 06:00
Нові маршрути Укрзалізниці для Харківщини, нагорода Kraken: підсумки 1 жовтня
Нові маршрути Укрзалізниці для Харківщини, нагорода Kraken: підсумки 1 жовтня
01.10.2026, 23:00
З 1 жовтня у Харкові діють нові тарифи на воду
З 1 жовтня у Харкові діють нові тарифи на воду
01.10.2026, 20:53
Реактивний “шахед” вдарив по Харкову, прильоти дронів: що відомо
Реактивний “шахед” вдарив по Харкову, прильоти дронів: що відомо
01.10.2026, 22:08
Новини Харкова — головне 1 жовтня: удар, порушення мовного закону
Новини Харкова — головне 1 жовтня: удар, порушення мовного закону
01.10.2026, 22:00

Новини за темою:

01.10.2026
Заплановані роботи: без світла будуть мешканці Київського району в неділю
01.10.2026
До кінця жовтня в Харкові перекриють вулицю – де заборонять проїзд
01.10.2026
Відразу у трьох районах Харкова сьогодні не буде газу
01.10.2026
Вранці росіяни атакували Харків – що відомо
01.10.2026
Новини Харкова — головне 1 жовтня: удар, порушення мовного закону


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Трамвай №5 у Харкові сьогодні їде по-іншому – мерія», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 07:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 2 жовтня у пресслужбі мерії повідомили про зміну маршруту трамвая №5. ".