Трамвай №5 в Харькове сегодня едет по-другому – мэрия

Утром 2 октября в пресс-службе мэрии сообщили об изменении маршрута трамвая №5.

Так трамвай временно курсирует от разворотного круга «Вокзал Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с ограничениями по питанию контактной сети», – уточнили в мэрии.

На время смен организована работа временного автобуса от ул. Одесской ст. м. «Заводская» (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко).

Также в горсовете обещают дополнительно сообщить о восстановлении движения трамвая.