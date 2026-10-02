Трамвай №5 в Харькове сегодня едет по-другому – мэрия
Утром 2 октября в пресс-службе мэрии сообщили об изменении маршрута трамвая №5.
Так трамвай временно курсирует от разворотного круга «Вокзал Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с ограничениями по питанию контактной сети», – уточнили в мэрии.
На время смен организована работа временного автобуса от ул. Одесской ст. м. «Заводская» (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко).
Также в горсовете обещают дополнительно сообщить о восстановлении движения трамвая.