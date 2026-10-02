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Трамвай №5 в Харькове сегодня едет по-другому – мэрия

Транспорт 07:17   02.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трамвай №5 в Харькове сегодня едет по-другому – мэрия Фото: пресс-служба ХГС

Утром 2 октября в пресс-службе мэрии сообщили об изменении маршрута трамвая №5. 

Так трамвай временно курсирует от разворотного круга «Вокзал Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с ограничениями по питанию контактной сети», – уточнили в мэрии.

На время смен организована работа временного автобуса от ул. Одесской ст. м. «Заводская» (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко).

Также в горсовете обещают дополнительно сообщить о восстановлении движения трамвая.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 07:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 октября в пресс-службе мэрии сообщили об изменении маршрута трамвая №5. ".