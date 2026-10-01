Live
  • Чт 01.10.2026
  • Харьков  +10°С
  • USD 44.68
  • EUR 50.72

Пока без заморозков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 октября

Погода 22:03   01.10.2026
Оксана Горун
Пока без заморозков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 октября

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на пятницу, 2 октября. 

Метеорологи информируют: существенных осадков в Харькове и области не будет. Ожидают достаточно сильный северный ветер — 7 – 12 м/с.

Температура воздуха в городе будет: ночью 5 – 7° тепла, днем ​​14 – 16°. В области: ночью 3 – 8° тепла, днем ​​13 – 18°.

Ранее Укргидрометцентр и ГСЧС предупредили о том, что в Украину идут заморозки. Первыми минусовые температуры ощутят в западных и северных областях страны. В остальных регионах заморозки начнутся 2-3 октября. В прогнозе харьковских метеорологов заморозки на поверхности грунта от  0  до -3° ожидаются ночью 3 октября.

Читайте также: Лето задержалось на 12 дней: какой была погода в сентябре на Харьковщине

Автор: Оксана Горун

Популярно

В «Харьковских тепловых сетях» новый руководитель: кто возглавил КП
В «Харьковских тепловых сетях» новый руководитель: кто возглавил КП
01.10.2026, 13:51
Эксперимент ввели на Харьковщине, чтоб соединить Лозовую со Львовом и Киевом
Эксперимент ввели на Харьковщине, чтоб соединить Лозовую со Львовом и Киевом
01.10.2026, 14:53
Новости Харькова — главное 1 октября: удар, нарушение языкового закона
Новости Харькова — главное 1 октября: удар, нарушение языкового закона
01.10.2026, 22:00
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
01.10.2026, 09:40
Убийство Фарион: суд объявил приговор – фигурант получил пожизненное
Убийство Фарион: суд объявил приговор – фигурант получил пожизненное
01.10.2026, 16:08
Пока без заморозков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 октября
Пока без заморозков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 октября
01.10.2026, 22:03

Новости по теме:

01.10.2026
Лето задержалось на 12 дней: какой была погода в сентябре на Харьковщине
30.09.2026
Порывы ветра до 20 м/с и до +19: погода в Харькове и области на 1 октября
30.09.2026
Заморозки идут на Харьковщину – какими будут первые дни октября
29.09.2026
Порывы ветра и до +20: какой будет погода в Харькове и области 30 сентября
28.09.2026
Сильный ветер и до +21: прогноз погоды в Харькове и области на 29 сентября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пока без заморозков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 22:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на пятницу, 2 октября".