Пока без заморозков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 октября

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на пятницу, 2 октября.

Метеорологи информируют: существенных осадков в Харькове и области не будет. Ожидают достаточно сильный северный ветер — 7 – 12 м/с.

Температура воздуха в городе будет: ночью 5 – 7° тепла, днем ​​14 – 16°. В области: ночью 3 – 8° тепла, днем ​​13 – 18°.

Ранее Укргидрометцентр и ГСЧС предупредили о том, что в Украину идут заморозки. Первыми минусовые температуры ощутят в западных и северных областях страны. В остальных регионах заморозки начнутся 2-3 октября. В прогнозе харьковских метеорологов заморозки на поверхности грунта от 0 до -3° ожидаются ночью 3 октября.