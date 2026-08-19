Мэр Берестина: Можем сделать «золотой асфальт», но главное – безопасность

Как встречали переселенцев, выводили детей на очное обучение в школах во время войны, почему помогают ВСУ, а не вкладывают средства в «золотой асфальт», рассказала МГ «Объектив» Светлана Кривенко, городской голова Берестина — небольшого города в тылу Харьковской области.

<br />

«Мужчины все военное взяли на себя, а я хозяйственными вопросами занималась»

«После 24 февраля 2022 мы все изменились. Сейчас понимаем, как не ценили, что у нас было, а без многого можно обойтись. Теперь же начали ценить свое время, семью, друзей и даже собственную жизнь», — откровенно говорит Светлана Кривенко.

А ощущение политической ответственности – только обострилось, отмечает она, несмотря на 11-летний опыт управления: сначала в должности сельского головы, а в последние шесть лет – мэра Берестина.

«Когда началась война, я позвонила своим детям – они в то время в Харькове жили. И пока сын с беременной невесткой сюда доехали (на это ушел, наверное, целый день, потому что пробки были), все это время я была на работе, потому что у нас территориальная оборона собралась возле военной администрации, добровольцы записывались. Пришли ребята из Общества Красного Христа, потом наша волонтерская бригада, еще до войны работавшая. Молодежь коктейли Молотова готовила, ребята поддоны сбивали, потому что понимали, что необходимо подвальные помещения под укрытия как-то приспосабливать», — описывает первые часы полномасштабного вторжения Светлана Кривенко.

А еще нужно было поддерживать деятельность четырех коммунальных предприятий. Продолжалась зима, и город должен был быть с теплом и с водой, а КП должны были продолжать вывозить мусор, несмотря на перебои с топливом.

«Я поняла, что отвечаю за все это, потому что возглавляю город. Но меня очень поддержала ХОВА, районная государственная администрация и районный совет. Мужчины возглавляли эти советы, и это была такая мужская поддержка: все военное, что необходимо, они взяли на себя, а я уже хозяйственными вопросами занималась. Те же больницы, потому что Харьков начали обстреливать, а мы туда больных гемодиализом возили, поэтому нужно было найти другое место, куда везти пациентов, решили в Полтаву», — рассказывает глава Берестина.

Встречала переселенцев в 2014 году из Донбасса – и в 2022-м из Харькова

В магазинах за сутки 24 февраля полностью исчезли все продукты, полки стояли пустые. Поэтому мэру приходилось быть на связи с магазинами, аптеками, аграриями, потому что в Берестин уже поехали первые люди.

«И мы просили какие-нибудь продукты, чтобы им помогли. Необходимо было расселить людей: преимущественно ехал Харьков, а еще Волчанск и Купянск. Кстати, некоторые люди у нас до сих пор здесь живут, они уже считают Берестин своим родным домом», – говорит глава города.

Около 12 тысяч внутренне перемещенных лиц приехали в Берестин после 24 февраля. Некоторые впоследствии вернулись в Харьков, кто-то поехал дальше, но и немало осталось. Сейчас в Берестине проживает около 8000 ВПЛ: поселились в бывших общежитиях вузов, приобрели дома или арендуют жилье.

«Я работала в Центре соцслужб в 2014 году, когда начались боевые действия в Луганской и Донецкой областях, и как специалист социальной работы встречала первых переселенцев оттуда. Помню, как мы их по общежитиям расселяли, как они рассказывали, как там снаряды летят… Из них 12 семей получили жилье, общественная организация GIZ выделила средства, на которые обустроили общежитие – и эти люди сейчас у нас проживают. А вообще у нас очень много из Донецкой области ВПЛ, даже есть одна переселенка из Крыма. Она приехала, когда началась полномасштабная война: говорит, не выдержала, потому что ее там оскорбляли, потому что она разговаривала по-украински. У нее и пенсия российская была, и жилье в Крыму свое, и там дочь осталась… Приехала к нам, мы ее поселили в общежитие, помогли оформить украинскую пенсию – от российской она отказалась, и эта женщина сейчас у нас и проживает», — рассказывает мэр Берестина.

«А еще я всегда своим людям, когда поздравляю их с праздником, говорю: дай Бог, чтобы мы с вами не стали переселенцами. Хочется, чтобы все ВПЛ были с жильем, чтобы вернулись к себе, в дом, в свои родные дома, в свои города», — признается Светлана Кривенко.

«Если мы золотой асфальт постелим, а по нам будут стрелять, это не очень хорошо»

Перед началом войны, на 10 марта, в Берестине планировали сессию горсовета: готовили большие проекты в образовательной сфере, ремонт дорог, тендерные процедуры, вспоминает мэр. А 24 февраля стало ясно – все это придется подвинуть на неопределенное время.

«Я тогда готова была отдать все средства, которые у нас были на счету, военным, лишь бы закончилась война, чтобы не было продвижения в нашу область, в нашу громаду», — горячо говорит Светлана Кривенко.

Берестинская громада и сейчас активно помогает войску, на каждой сессии город выделяет средства.

«Когда 200 тысяч, когда 300 тысяч, когда 500 тысяч, когда миллион гривен. Смотря сколько у нас есть в бюджете. Мы понимаем, что город необходимо развивать и дороги ремонтировать. Но я говорю людям (возможно, они не соглашаются со мной), что дороги не будут нужны, если по нам будут бить. В первую очередь мы должны себя защитить, чтобы по нам не стреляли. Если мы отремонтируем, «золотой асфальт» постелим, а по нам будут стрелять, это не очень хорошо. Кончится война – и концерты будем проводить, и конкурсы, и зарплата увеличится. А сейчас приоритет – безопасность. Я считаю, это самое главное», — обосновывает свою позицию глава громады.

Отказались от статуса зоны возможных боевых действий – и вывели детей на учебу

В Берестине, как в тыловом городе, сейчас работают детские сады и школы. Но так было не всегда – до 2023 года громада тоже числилась в зоне возможных боевых действий.

«Но потом встал вопрос, что нужно детей выводить на обучение, сделать это хотя бы в смешанной форме. Поэтому городу нужно было выйти из зоны возможных боевых действий. К тому времени у нас активных обстрелов не было, были «прилеты» – ну, раз в полгода прилетит ракета. Я взяла всю ответственность на себя, ведь не все соглашались с тем, что нужно отказаться от статуса зоны возможных боевых действий. И мы вывели детей на смешанную форму обучения. Так что у нас уже два года дети учатся», — рассказывает городской голова.

В школах Берестина отремонтировали укрытия, построенные еще в советское время для гражданской обороны. И детские садики тоже подготовили, чтобы малыши могли их посещать даже во время войны.

«Четыре детских садика у нас в Берестине находятся. Уже второй год будут дети ходить, по пол дня посещают их бесплатно. Это не какие-то дорогостоящие частные заведения», — отмечает Светлана Кривенко.

«У меня и мысли не было, чтобы я куда-то уехала»

У меня нет ни бункера, ни капитального укрытия, я живу в частном секторе, говорит мэр Берестина. С первых дней войны ни сама Светлана, ни члены ее семьи за границу не уехали.

«У меня сын и невестка работают, мы платим налоги в Украине. У меня даже и мысли не было, чтобы я куда-то уехала, руководила из соседнего села, из безопасного района. Я здесь, мама моя возле меня. Я до последнего здесь буду, потому что люди доверили мне этот пост, и я должна быть с ними до конца», – декларирует глава города.

Она признается, что долгое время, будучи мэром, даже в отпуск не ходила и не выезжала, хотя ее приглашали — ни в другие области Украины, ни за границу.

«Не могла оставить свою работу. Сейчас уже и заместители у меня есть, поэтому уверенно стоим — не так, как в первые дни нашей работы на этих должностях или в начале полномасштабного вторжения. Поэтому я иногда езжу: мы тесно сотрудничаем с программой с Европой, с Центром развития органов местного самоуправления. Посещаю другие громады. Когда я ехала впервые, все фотографировала и записывала, так мне хотелось посмотреть, а потом сделать еще лучше. Сейчас я уже могу поделиться опытом с другими», — с гордостью отмечает мэр.

На вопрос, будет ли снова баллотироваться на должность городского головы, без лишнего кокетства говорит, что энергии и опыта у нее хватит и на этот шаг. А женщины на руководящих должностях не слабее мужчин.