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Новости Харькова — главное 19 августа: удар по городу, раненый в Слатино

Оригинально 10:59   19.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 19 августа: удар по городу, раненый в Слатино

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

10:59

FPV-дрон атаковал мужчину в Слатино: у пострадавшего сотрясение

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал подробности обстрела Слатино, который произошел вчера, 18 августа, около 18:40. Известно, что у 47-летнего мужчины сотрясение мозга, а также осколочные ранения.

«Медики оперативно госпитализировали пострадавшего в одну из харьковских больниц. На данный момент угрозы его жизни нет», – уточнил Задоренко.

09:00

Утром россияне атаковали многоэтажку на Салтовке

Мэр Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по многоэтажке в Салтовком районе. Предварительно, оккупанты выпустили по городу БпЛА типа «Молния».

07:14

Ночь на Харьковщине выдалась «тревожной»

За ночь тревога на Харьковщине звучала четыре раза – с 02:31 до 03:10, с  03:46 до 04:52, с 05:43 до 06:14,  последнюю объявили в 06:38.

Основной угрозой этой ночью были КАБы. Воздушные силы ВСУ периодически фиксировали активность вражеской тактической авиации и пуски авиабомб. Уже утром украинские защитники информировали о БпЛА в области.

По состоянию на 07:15 тревога в Харькове и области продолжается. Информации о «прилетах» в Харькове не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 10:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".