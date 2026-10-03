49 пострадавших, пятеро погибших: чем атаковала РФ Харьковщину за сутки

За прошедшие сутки под вражеским ударом находились Харьков и 13 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пять человек погибли, пострадали 49 человек.

«В городе Харьков погибли женщины 66 и 80 лет, пострадали 42 человека, в том числе трое детей; в поселке Шевченково ранен 74-летний мужчина, подверглись острой реакции на стресс женщины 69 и 72 лет; в поле возле села Сковородиновка погиб 50-летний мужчина; на дороге между селами Должик и Мироновка погиб 66-летний мужчина; возле села Русская Лозовая ранены 44-летний мужчина, подверглись острой реакции на стресс 42-летняя женщина, 17-летняя девушка и 15-летний парень; в селе Русская Лозовая погиб 75-летний мужчина”, — уточнил Синегубов.

Враг выпустил на регион шесть КАБов, один «Ланцет», две «Молнии», 17 FPV-дронов, тип еще 100 беспилотников устанавливают.

В Харькове из-за ударов повреждены 23 частных дома, учебное заведение, офисные здания, семь автомобилей и электросети.

Также разрушения в результате обстрелов есть в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.