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49 пострадавших, пятеро погибших: чем атаковала РФ Харьковщину за сутки

Происшествия 09:03   03.10.2026
Виктория Яковенко
49 пострадавших, пятеро погибших: чем атаковала РФ Харьковщину за сутки Фото: Олег Синегубов

За прошедшие сутки под вражеским ударом находились Харьков и 13 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пять человек погибли, пострадали 49 человек.

«В городе Харьков погибли женщины 66 и 80 лет, пострадали 42 человека, в том числе трое детей; в поселке Шевченково ранен 74-летний мужчина, подверглись острой реакции на стресс женщины 69 и 72 лет; в поле возле села Сковородиновка погиб 50-летний мужчина; на дороге между селами Должик и Мироновка погиб 66-летний мужчина; возле села Русская Лозовая ранены 44-летний мужчина, подверглись острой реакции на стресс 42-летняя женщина, 17-летняя девушка и 15-летний парень; в селе Русская Лозовая погиб 75-летний мужчина”, — уточнил Синегубов.

Враг выпустил на регион шесть КАБов, один «Ланцет», две «Молнии», 17 FPV-дронов, тип еще 100 беспилотников устанавливают.

В Харькове из-за ударов повреждены 23 частных дома, учебное заведение, офисные здания, семь автомобилей и электросети.

Также разрушения в результате обстрелов есть в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 09:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки под вражеским ударом находились Харьков и 13 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".