Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября

КАБами по частному сектору двух районов Харькова попали россияне. NYT сообщает о плане наиболее мощного удара по энергетике Украины, который готовит РФ. FPV атакуют все, что двигается по дорогам Золочевской громады. «Объектив» напоминает главные новости дня.

КАБами по Харькову ударили россияне сегодня днем. Прилеты были по частному сектору в Слободском и Немышлянском районах. В Немышлянском бомба полностью разрушила частный дом, погибли две женщины 66 и 80 лет. Еще около десяти домов рядом повреждены. В Слободском районе попадание было между частными домами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Повреждены также офисные здания и учебное заведение. Число пострадавших достигло 32, среди них – 10-летний мальчик и 15-летняя девочка.

<br />

Один удар был по гражданскому автомобилю, который двигался по дороге Золочев — Дергачи вблизи села Мироновка. По данным областной прокуратуры, погиб водитель 66 лет — житель села Довжик. На дороге Сковородиновка — Писаревка FPV попал по трактору, погиб 50-летний механизатор.

Харьков, Киев и Одесса станут главными целями мощного удара по энергетике, который готовит РФ. Об этом сообщило издание «The New-York Times» со ссылкой на перехваченный российский план. Его подробности представил партнерам в Париже министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. А источники передали журналистам. Согласно этому плану, оккупанты планируют нанести самый мощный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с использованием около тысячи ракет, а также БпЛА и авиабомб. Цель – отключить крупные города от электроэнергии, тепла и воды. В частности, электро- и теплоснабжение захватчики хотят сократить на 90%. Авторы материала отметили: «Выполнит ли Россия стратегию, изложенную в документе, и добьется ли она успеха, если это сделает – еще предстоит увидеть».

Городской голова Игорь Терехов отметил: население города сейчас – около 1,4 млн. Тенденций относительно выезда жителей не наблюдают. В Харькове продолжают создавать «энергетические острова». Однако они — не панацея от всех бед. Мэр объяснил: энергетический остров позволяет автономно существовать определенным микрорайонам Харькова, но не всему городу. Однако именно благодаря таким «островам» удалось пережить прошлую зиму.

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении целой агентурной сети в Харькове, которая занималась корректировкой ударов по городу и следила за украинскими военными. Фигуранты дела – три мужчины и женщина. Двое мужчин работали в отделе безопасности компании мобильной связи, женщина – сотрудница оборонного предприятия. Всех подозреваемых задержали.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

На Харьковщине автомобиль насмерть сбил на «зебре» 10-летнюю девочку

Пятихатки, Саржин Яр: где появятся новые модульные укрытия в Харькове

FPV дрон прицельно атаковал автомобиль газовщиков на Харьковщине