Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября
КАБами по частному сектору двух районов Харькова попали россияне. NYT сообщает о плане наиболее мощного удара по энергетике Украины, который готовит РФ. FPV атакуют все, что двигается по дорогам Золочевской громады. «Объектив» напоминает главные новости дня.
КАБы попали по частному сектору: есть погибшие и пострадавшие
КАБами по Харькову ударили россияне сегодня днем. Прилеты были по частному сектору в Слободском и Немышлянском районах. В Немышлянском бомба полностью разрушила частный дом, погибли две женщины 66 и 80 лет. Еще около десяти домов рядом повреждены. В Слободском районе попадание было между частными домами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Повреждены также офисные здания и учебное заведение. Число пострадавших достигло 32, среди них – 10-летний мальчик и 15-летняя девочка.
Два человека погибли в результате атак российских FPV-дронов в Золочевской громаде
Один удар был по гражданскому автомобилю, который двигался по дороге Золочев — Дергачи вблизи села Мироновка. По данным областной прокуратуры, погиб водитель 66 лет — житель села Довжик. На дороге Сковородиновка — Писаревка FPV попал по трактору, погиб 50-летний механизатор.
NYT пишет о самом мощном ударе по энергетике, который готовит РФ
Харьков, Киев и Одесса станут главными целями мощного удара по энергетике, который готовит РФ. Об этом сообщило издание «The New-York Times» со ссылкой на перехваченный российский план. Его подробности представил партнерам в Париже министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. А источники передали журналистам. Согласно этому плану, оккупанты планируют нанести самый мощный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с использованием около тысячи ракет, а также БпЛА и авиабомб. Цель – отключить крупные города от электроэнергии, тепла и воды. В частности, электро- и теплоснабжение захватчики хотят сократить на 90%. Авторы материала отметили: «Выполнит ли Россия стратегию, изложенную в документе, и добьется ли она успеха, если это сделает – еще предстоит увидеть».
Предзимней паники в Харькове не наблюдают
Городской голова Игорь Терехов отметил: население города сейчас – около 1,4 млн. Тенденций относительно выезда жителей не наблюдают. В Харькове продолжают создавать «энергетические острова». Однако они — не панацея от всех бед. Мэр объяснил: энергетический остров позволяет автономно существовать определенным микрорайонам Харькова, но не всему городу. Однако именно благодаря таким «островам» удалось пережить прошлую зиму.
Четырех харьковчан подозревают в работе на ГРУ
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении целой агентурной сети в Харькове, которая занималась корректировкой ударов по городу и следила за украинскими военными. Фигуранты дела – три мужчины и женщина. Двое мужчин работали в отделе безопасности компании мобильной связи, женщина – сотрудница оборонного предприятия. Всех подозреваемых задержали.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
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