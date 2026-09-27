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Погибшая, мужчина ранен — ​​FPV-дрон снова атаковал автомобиль на Харьковщине

Происшествия 20:47   27.09.2026
Оксана Якушко
Погибшая, мужчина ранен — ​​FPV-дрон снова атаковал автомобиль на Харьковщине

Вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю в поселке Великий Бурлук Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Россияне снова атаковали 27 сентября гражданский автомобиль, на этот раз в Купянском районе.

Около 15:35 в поселке Великий Бурлук Купянского района оккупанты ударили FPV-дроном на оптоволокне автомобиль.

От полученных ран погибла 41-летняя женщина. 46-летний мужчина, тоже находившийся в машине, получил ранение. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», российский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю днем ​​27 сентября в селе Шестаково Чугуевского района, погиб 67-летний пенсионер, его жена получила острую реакцию на стресс.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2026 в 20:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю в поселке Великий Бурлук Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".