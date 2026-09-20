Live
  • Вс 20.09.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

Сегодня 20 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   20.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 20 сентября 2026: какой праздник и день в истории

20 сентября в Украине – Всенародный день отца, День работника леса и День города Черкассы. В 2011-м в этот день в США отменили политику «Не спрашивай, не говори». В 1991-м Верховная Рада ликвидировала КГБ в Украине. В 1946-м открылся первый Каннский кинофестиваль. В 1926-м произошло дерзкое покушение на одного из самых известных американских мафиози – Аль Капоне. В 1870-м итальянские войска вошли в Рим, завершив объединение Италии. В 1519-м Фернан Магеллан отправился в первое кругосветное мореплавание в истории человечества. В 1378-м избранием «антипапы» начался Большой раскол в католической церкви.

Праздники и памятные даты 20 сентября

В третье воскресенье сентября в Украине отмечают Всенародный день отца и День работника леса, а также День города Черкассы.

В мире – Международный день студенческого спорта.

Также сегодня: Всемирный день осведомленности об онкогинекологии, Всемирный день риса и Всемирный день паэльи.

Видео создано с использованием ИИ

20 сентября в истории

20 сентября 1378 года кардиналы католической церкви избрали «нового Папу Римского» («антипапу») – Климента VII. Подробнее.

20 сентября 1519 года началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана. Подробнее.

20 сентября 1870 года итальянские войска заняли Папскую область и вошли в Рим, завершив таким образом длительный процесс объединения Италии (также известный как  «Рисорджименто» — «Возрождение»). Подробнее.

Иллюстрация: https://mapsontheweb.zoom-maps.com/post/88845750661/evolution-of-italy-from-1815-to-today

20 сентября 1926 года произошло наиболее дерзкое покушение на одного из самых известных американских мафиози – Аль Капоне. Подробнее.

20 сентября 1946 года открылся первый Каннский кинофестиваль. Подробнее.

20 сентября 1991 года в Украине ликвидировали КГБ. Подробнее.

20 сентября 2011 года в США официально отменили политику «Не спрашивай, не говори» («Don’t Ask, Don’t Tell»). Она действовала с 1994 года и запрещала военнослужащим открыто говорить о своей гомосексуальной ориентации.

«Инструкция Министерства обороны США 1304.26, широко известная как политика «Не спрашивай, не говори», запрещала военнослужащим дискриминировать или преследовать негетеросексуальных военнослужащих, которые не раскрывают свою сексуальную ориентацию, одновременно открыто запрещала лицам ЛГБТК+ проходить военную службу», — определяет суть нормы сайт Пентагона.

Обама отменяет "Не спрашивай, не говори"
Президент США Барак Обама подписывает Закон об отмене политики «Не спрашивай, не говори. Фото: Chuck Kennedy/ Official White House Photo

Если военный не скрывал свою гомосексуальную ориентацию, его могли уволить из американской армии. И это приводило не только к потере работы и карьеры, но могло завершиться лишением доступа к льготам ветеранов.

Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа, известная своим декларированием традиционных ценностей, ни в его первый, ни во второй срок не восстанавливала запрет служить в армии гомосексуальным и бисексуальным людям. Но президент все же пошел в наступление в этой сфере — против трансгендеров. Вскоре после своей инаугурации, 27 января 2025 года, он подписал Указ № 14183 под названием «Предоставление приоритета военному совершенству и боеготовности», целью которого было прекратить службу трансгендерных людей в Вооруженных силах. Это решение до сих пор обжалуют в судебных инстанциях. Так, в июне 2026 года The Washington Post писала о том, что коллегия судей федерального апелляционного суда постановила: политика Пентагона, фактически запрещающая службу трансгендерных людей, незаконна.

Церковный праздник 20 сентября

20 сентября чтят память Великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и их сыновей Агапия и Феописта.  Подробнее.

Народные приметы

Если шишки широко раскрыты, то будет потепление. А если закрыты, то скоро похолодает.

Чем выше на хвойных деревьях растут шишки, тем позже придет зима.

Что нельзя делать 20 сентября

Нельзя грубо обращаться с детьми и кричать на них.

Не стоит свататься.

День неудачный для сбора винограда.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Есть зависимость от больших ТЭЦ — Терехов о подготовке Харькова к зиме
Есть зависимость от больших ТЭЦ — Терехов о подготовке Харькова к зиме
19.09.2026, 22:03
Трамп подписал «Адские санкции»: что это значит и как будет работать
Трамп подписал «Адские санкции»: что это значит и как будет работать
19.09.2026, 09:49
Крики и кровь в подъезде: в Харькове чуть не произошло убийство
Крики и кровь в подъезде: в Харькове чуть не произошло убийство
19.09.2026, 18:46
Туманное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 20 сентября
Туманное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 20 сентября
19.09.2026, 20:00
Жители Казачьей Лопани выходят на связь: что происходит в поселке у границы
Жители Казачьей Лопани выходят на связь: что происходит в поселке у границы
19.09.2026, 15:27
Сегодня 20 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 сентября 2026: какой праздник и день в истории
20.09.2026, 06:00

Новости по теме:

19.09.2026
Сегодня 19 сентября 2026: какой праздник и день в истории
18.09.2026
Сегодня 18 сентября 2026 года: какой день в истории
17.09.2026
Сегодня 17 сентября 2026: какой праздник и день в истории
16.09.2026
Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
15.09.2026
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 20 сентября 2026: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 сентября в Украине – Всенародный день отца, День работника леса и День города Черкассы. В 2011-м в этот день в США отменили политику «Не спрашивай, не говори»".