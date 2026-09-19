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Крики и кровь в подъезде: в Харькове чуть не произошло убийство

Происшествия 18:46   19.09.2026
Оксана Горун
Крики и кровь в подъезде: в Харькове чуть не произошло убийство

В Харькове полицейские задержали мужчину, который чуть не убил человека, к которому пришел в гости, а также — напал на хозяйку дома.

 В полицию позвонила соседка пострадавшей пары.

«Убили мужчину», — такое сообщение 18 сентября вечером поступило на линию «102» от жительницы Харькова. Она рассказала, что через входную дверь видит неизвестную женщину, которая плачет рядом с лежащим на полу мужчиной, а возле него — кровь. Рядом находился еще один человек, слышны были крики», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кровавая драма разыгралась в доме на улице Северина Потоцкого. Как установило следствие, 43-летний мужчина пришел в гости к знакомым, выпил — и внезапно напал на хозяина квартиры. Подозреваемый ударил товарища ножницами в живот.

«После этого злоумышленник напал на сожительницу потерпевшего, которая находилась в квартире. Он взял кухонный нож и ударил женщину в лицо, после чего унес ее мобильный телефон. Хозяин, пытаясь спастись, выбежал из квартиры и стал звать на помощь. Нападающий догнал его на лестничной площадке и нанес мужчине около семи ударов ножом по телу», — описали события полицейские.

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Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство и разбое. При этом пострадавший выжил.

Напомним, приговор за убийство подростка в Харькове вынесли 35-летнему мужчине. Трагедия произошла на Салтовском шоссе более полутора лет назад. 17-летний парень заступился за женщину, которую пьяный мужчина оскорблял и бил.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 18:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские задержали мужчину, который чуть не убил человека, к которому пришел в гости, а также — напал на хозяйку дома".