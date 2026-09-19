Финансируем вторичный рынок жилья в худшей форме — Терехов про єВідновлення

Мэр Харькова, где живут более 200 тысяч переселенцев, Игорь Терехов нелестно высказался о системе государственных компенсаций за уничтоженное жилье.

«Сейчас мы фактически финансируем вторичный рынок жилья. Причем в его худшей форме. Как это происходит? Из-за условий безопасности и невозможности обследования потерянного или поврежденного жилья люди часто вынуждены продавать его за дешево перекупщикам. Эти дельцы рассчитывают на компенсацию от государства и нередко ее получают. Разницу кладут себе в карман, а реально потерявший жилье переселенец получает на руки сумму, которой не хватит даже на первый взнос по ипотеке. Ни экономике, ни бюджету от этого также нет никакой выгоды. Доходной части от этого нет. Этим должно заниматься Минэкономики», — заявил Терехов в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что сейчас многие переселенцы никак не могут получить акты обследования своего разрушенного жилья. В Харьковской области эта ситуация особенно острая для тех, чья недвижимость была в Волчанске и Купянске. Даже провести обследование с помощью дронов почти невозможная задача, ведь враг их сбивает.

Городской голова Харькова предложил свой вариант решения проблемы жилья для переселенцев из прифронтовых и оккупированных территорий. А именно — новое строительство, в том числе с привлечением денег международных доноров.

«Одно из моих предложений: создать компанию – оператора государственной программы жилищного строительства, где источниками фондирования будут выступать средства бюджета, частных инвесторов, финансовых институтов и международных доноров. Поскольку есть страны, которые по своему законодательству не могут оказывать Украине прямую финансовую помощь на войну, но могут поддержать гражданские программы. В частности, строительство жилья для вынужденных переселенцев», — пояснил Терехов.

Его предложение следующее: город предоставляет землю и подводит коммуникации. Госкомпания — проводит тендер, разрабатывает типовые проекты социального жилья и строит его.

«Строительство дает рабочие места, дает толчок развитию отрасли строительных материалов, изготовлению металлопродукции. Так строительство выступает одним из локомотивов восстановления экономики. В результате государство получает налоги, то есть поступления в бюджет. Люди получают работу. За счет массового типового строительства сокращается себестоимость квадратного метра. А запущенные льготные государственные ипотечные программы должны сделать приобретение жилья более доступным для граждан. Отдельный сегмент, нуждающийся в развитии, – это жилье, которое можно взять в долгосрочную аренду на доступных условиях и социальное жилье для самых незащищенных украинских семей», — предложил вариант решения проблемы мэр Харькова.