Оккупанты проникли в село на севере от Купянска — ISW

Институт изучения войны (ISW) обнаружил кадры с российскими военными в селе Тищенковка. Оно находится севернее Купянска, но южнее Двуречанского плацдарма, который сейчас «прижимают» Силы обороны.

«Российские войска недавно провели операцию по проникновению на Купянском направлении. Согласно данным кадров с геолокацией, опубликованных 17 сентября и запечатлевших удары украинских сил по российской позиции в этом районе, российские войска осуществили проникновение в центральную часть Тищенковки (к северо-западу от Купянска)», — проинформировали аналитики.

Российские военные присутствуют и в Купянске, отмечают в ISW. Однако никаких активных действий не ведут.

«Официальный представитель группировки Объединенных сил Украины полковник Виктор Трегубов заявил, что российские войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Оскол к северу от Купянска и позиции в северной части города, однако не проводят активных наступательных операций. Трегубов добавил, что переправ через реку у российских войск нет, но на некоторых участках они удерживают позиции по обе стороны реки», — отметили аналитики.

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На смежных с Купянским направлениях продолжается тактика «захватов на словах». По наблюдениям Института изучения войны, лживые доклады об успехах оккупанты отправляют «наверх» с Боровского направления. Также продолжается информационная накачка истории про «Волчанский котел».

«Российские военные блогеры продолжают распространять недостоверные утверждения об окружении войск на северо-востоке Харьковской области. Они заявляют, что российские силы продолжают сжимать кольцо окружения в районе Волчанска. ISW по-прежнему оценивает ситуацию так: доказательств окружения на северо-востоке Харьковской области нет», — подчеркнули в обзоре ISW.