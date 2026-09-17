Сегодня 17 сентября 2026: какой праздник и день в истории

17 сентября в Украине – День спасателя, День усыновления и День работника страхового рынка. В этот день 1382 королем Венгрии стала 11-летняя Мария — старшая дочь и наследница Людовика Великого. В 1859 году в США появился император. В 1864-м родился украинский писатель Михаил Коцюбинский. В 1939-м СССР вступил во Вторую мировую войну, совершив совместное с нацистами вторжение в Польшу. В 1944-м войска Великобритании и США начали самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории – «Маркет-Гарден» (или Голландскую операцию). В 1989-м в Черновцах начался первый фестиваль «Червона рута». Одной из его лауреаток стала харьковская певица Мария Бурмака. В 2024-м российская армия нанесла удар по спасателям в Харькове, которые тушили пожар в лесу на Журавлевке.

Праздники и памятные даты 17 сентября

17 сентября в Украине – День спасателя, День усыновления, День работника страхового рынка Украины.

В мире – Всемирный день безопасности пациента.

Также сегодня: Международный день кантри-музыки, День распространения информации о синдроме Клифстра, Всемирный день манта (это скат, которого еще называют «исполинский морской дьявол»).

17 сентября в истории

17 сентября 1382 года правительницей Венгрии короновали 11-летнюю Марию, старшую дочь и наследницу Людовика Великого. Подтверждая тот факт, что она была монархом, а не женой монарха, ей дали мужской титул – «rex Hungariae», король Венгрии. Отец Марии Людовик I Великий имел целый ряд титулов: он был не только королем Венгрии и Хорватии, но и королем Польши и Руси (он унаследовал польскую корону после смерти своего дяди Казимира III Великого). Сыновей у Людовика не было.

«После смерти Людовика Великого, 17 сентября 1382 года, лорды поклонились Марии, но не на основе обещаний, данных в 1307 и 1378 годах относительно наследования, а на основе свободного выбора. «Они возвели ее на престол, словно она сын»… Ее называли Королем, чтобы указать на ее суверенные права; сама Мария использовала только титул «Королева», – пишет венгерский историк Марки Шандор.

Поскольку девочка была еще маленькой, регентом стала ее мать – вдовствующая королева Елизавета. В 1385 году 14-летнюю Марию выдали замуж за Сигизмунда Люксембургского — сына императора Священной Римской империи Карла IV. Решение об этом браке принимал еще Людовик I. Однако далеко не всех устраивал такой выбор – в том числе королева-регент не желала значительного политического влияния будущего зятя. В конце концов брак состоялся после того, как 17-летний Сигизмунд прибыл в Венгрию с войском. Польская знать не захотела продолжения личной унии с Венгрией. После длительных переговоров королевой (тоже с мужским титулом — «король») Польши провозгласили младшую сестру Марии Ядвигу.

Королева Мария прожила всего 24 года – в 1395-м она, беременная, трагически погибла, охотясь наедине.

«Конь споткнулся, упал и раздавил под собой королеву. Шок и травма, полученные ею, были смертельными. Мария, которая была без сознания, родила ребенка преждевременно, и в момент родов, без помощи поблизости, она потеряла свою жизнь и жизнь своего ребенка одновременно. Их нашли в лесу», – пишет Марки Шандор.

Венгрией в дальнейшем правил ее муж Сигизмунд.

17 сентября 1787 года Конституционный конвент принял конституцию США. Подробнее.

17 сентября 1859 года Джошуа Абрахам Нортон провозгласил себя императором Соединенных Штатов. И это могла бы быть «проходная» затея человека с манией величия, если бы не реакция общества на это событие. Подробнее.

17 сентября 1864 года родился украинский писатель Михаил Коцюбинский. Подробнее.

17 сентября 1939 года СССР вступил во Вторую мировую войну. Подробнее.

17 сентября 1944 года войска Великобритании и США начали самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории – «Маркет-Гарден» (или Голландскую операцию). Подробнее.

17 сентября 1989 года в Черновцах открылся первый фестиваль современной украинской песни «Червона рута». Он длился несколько дней – до 24 сентября. Среди лауреатов первого фестиваля была харьковская певица Мария Бурмака – она получила вторую премию фестиваля.

17 сентября 2024 года в День спасителя Украины российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по чрезвычайникам, тушившим масштабный пожар в лесу на Журавлевке в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 17 сентября

17 сентября чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Подробнее.

Народные приметы

Дождь 17 сентября – к сухой погоде осенью.

Если после дождя земля быстро подсохла, то погода скоро испортится.

Если утро пасмурное — все последующие дни будут теплыми.

Что нельзя делать 17 сентября

Нельзя устраивать пышные гуляния и застолья.

Женщинам нельзя заниматься какой-либо работой, в том числе – домашними делами.