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Сегодня 17 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   17.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 17 сентября 2026: какой праздник и день в истории

17 сентября в Украине – День спасателя, День усыновления и День работника страхового рынка. В этот день 1382 королем Венгрии стала 11-летняя Мария — старшая дочь и наследница Людовика Великого. В 1859 году в США появился император. В 1864-м родился украинский писатель Михаил Коцюбинский. В 1939-м СССР вступил во Вторую мировую войну, совершив совместное с нацистами вторжение в Польшу. В 1944-м войска Великобритании и США начали самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории – «Маркет-Гарден» (или Голландскую операцию). В 1989-м в Черновцах начался первый фестиваль «Червона рута». Одной из его лауреаток стала харьковская певица Мария Бурмака. В 2024-м российская армия нанесла удар по спасателям в Харькове, которые тушили пожар в лесу на Журавлевке.

Праздники и памятные даты 17 сентября

17 сентября в Украине – День спасателя, День усыновления, День работника страхового рынка Украины.

В мире – Всемирный день безопасности пациента.

Также сегодня: Международный день кантри-музыки, День распространения информации о синдроме Клифстра, Всемирный день манта (это скат, которого еще называют «исполинский морской дьявол»).

17 сентября в истории

17 сентября 1382 года правительницей Венгрии короновали 11-летнюю Марию, старшую дочь и наследницу Людовика Великого. Подтверждая тот факт, что она была монархом, а не женой монарха, ей дали мужской титул – «rex Hungariae», король Венгрии. Отец Марии Людовик I Великий имел целый ряд титулов: он был не только королем Венгрии и Хорватии, но и королем Польши и Руси (он унаследовал польскую корону после смерти своего дяди Казимира III Великого). Сыновей у Людовика не было.

«После смерти Людовика Великого, 17 сентября 1382 года, лорды поклонились Марии, но не на основе обещаний, данных в 1307 и 1378 годах относительно наследования, а на основе свободного выбора. «Они возвели ее на престол, словно она сын»… Ее называли Королем, чтобы указать на ее суверенные права; сама Мария использовала только титул «Королева», – пишет венгерский историк Марки Шандор.

Мария, королева Венгрии
Мария, королева Венгрии. By János Thuróczy — Chronica Hungarorum, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48144916

Поскольку девочка была еще маленькой, регентом стала ее мать – вдовствующая королева Елизавета. В 1385 году 14-летнюю Марию выдали замуж за Сигизмунда Люксембургского — сына императора Священной Римской империи Карла IV. Решение об этом браке принимал еще Людовик I. Однако далеко не всех устраивал такой выбор – в том числе королева-регент не желала значительного политического влияния будущего зятя. В конце концов брак состоялся после того, как 17-летний Сигизмунд прибыл в Венгрию с войском. Польская знать не захотела продолжения личной унии с Венгрией. После длительных переговоров королевой (тоже с мужским титулом — «король») Польши провозгласили младшую сестру Марии Ядвигу.

Королева Мария прожила всего 24 года – в 1395-м она, беременная, трагически погибла, охотясь наедине.

«Конь споткнулся, упал и раздавил под собой королеву. Шок и травма, полученные ею, были смертельными. Мария, которая была без сознания, родила ребенка преждевременно, и в момент родов, без помощи поблизости, она потеряла свою жизнь и жизнь своего ребенка одновременно. Их нашли в лесу», – пишет Марки Шандор.

Венгрией в дальнейшем правил ее муж Сигизмунд.

17 сентября 1787 года Конституционный конвент принял конституцию США. Подробнее.

17 сентября 1859 года Джошуа Абрахам Нортон провозгласил себя императором Соединенных Штатов. И это могла бы быть «проходная» затея человека с манией величия, если бы не реакция общества на это событие. Подробнее.

Император США Нортон
Император Нортон в парадной форме и военных регалиях, его рука на эфесе церемониальной сабли, ок. 1875 год. Фото: HW Bradley или William Rulofson — http://content.cdlib.org/ark:/13030/tf8z09p3v7&brand=calisphere

17 сентября 1864 года родился украинский писатель Михаил Коцюбинский. Подробнее.

17 сентября 1939 года СССР вступил во Вторую мировую войну. Подробнее.

17 сентября 1944 года войска Великобритании и США начали самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории – «Маркет-Гарден» (или Голландскую операцию). Подробнее.

17 сентября 1989 года в Черновцах открылся первый фестиваль современной украинской песни «Червона рута». Он длился несколько дней – до 24 сентября. Среди лауреатов первого фестиваля была харьковская певица Мария Бурмака – она получила вторую премию фестиваля.

17 сентября 2024 года в День спасителя Украины российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по чрезвычайникам, тушившим масштабный пожар в лесу на Журавлевке в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 17 сентября

17 сентября чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Подробнее.

Народные приметы

Дождь 17 сентября – к сухой погоде осенью.

Если после дождя земля быстро подсохла, то погода скоро испортится.

Если утро пасмурное — все последующие дни будут теплыми.

Что нельзя делать 17 сентября

Нельзя устраивать пышные гуляния и застолья.

Женщинам нельзя заниматься какой-либо работой, в том числе – домашними делами.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 сентября в Украине – День спасателя, День усыновления и День работника страхового рынка. В этот день 1382 королем Венгрии стала 11-летняя Мария ".