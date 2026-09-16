Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября

Отмена пригородных поездов, скачок цен на яйца и сахар в Харькове, 11 лет тюрьмы за убийство подростка и впечатления Анджелины Джоли от подземного города. МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 сентября.

Очередное официальное сообщение от «Укрзалізниці» опубликовала Сахновщинская громада. В нем речь идет о прекращении курсирования с 17 сентября одного поезда следованием Харьков – Златополь и двух Харьков – Изюм и Изюм – Харьков. С 18 сентября отменяют также по одному поезду в Харьков из Берестина, Лозовой, Люботина и Огульцов и еще два из Харькова: в Люботин и Огульцы. Решение об отмене электричек объясняют не только условиями безопасности, но и необходимостью сократить убытки, оптимизировать расходы и рационально использовать подвижной состав. Председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в эфире нацмарафона признал, что враг выбивает локомотивную технику и пытается сделать железную дорогу непроездной. При этом заверил, что прифронтовые громады полностью без сообщения не оставят. В частности, планируют переходить на комбинированные маршруты. Перед этим «Укрзалізниця» анонсировала введение новой системы тарифов в пригородных поездах. А именно – разделение на шесть зон, для каждой из которых будет действовать фиксированная стоимость проезда. Изменения будут вводить постепенно – начнут с центральных и южных областей страны.

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Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW). Аналитики также отметили, что с 3 сентября так и не обнаружили каких-либо подтверждений существования так называемого «Волчанского котла» на Харьковщине.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который проводит профильный департамент горсовета. По информации мэрии, яйца по сравнению с июлем подорожали на четверть. Сахар – на 15%. Рис и просо добавили по 13% к цене. Также среди того, что дорожало, — манка, гречка и макароны.

Трагедия произошла на Салтовском шоссе более полутора лет назад. 17-летний парень заступился за женщину, которую пьяный мужчина оскорблял и бил. Он сделал замечание агрессору и спросил, зачем тот применяет силу. Во время конфликта с парнем убийца достал нож и ударил подростка в живот. Очевидцы вызвали медиков, но спасти раненого не удалось. Он скончался в больнице через несколько часов. Харьковская областная прокуратура сообщила: в суде фигурант выразил сожаление о содеянном и уверял, что не имел намерений убить парня. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.

Она опубликовала пост в Instagram, где рассказала, что побывала в метрошколе. А также – общалась с молодыми спортсменами, которые тренируются в подземном зале на Северной Салтовке, и юными художниками, занимающимися в подземной авторской художественной студии «Aza Nizi Maza».

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