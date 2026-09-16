Live
  • Чт 17.09.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 44.64
  • EUR 51.51

Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября

Происшествия 23:00   16.09.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября

Отмена пригородных поездов, скачок цен на яйца и сахар в Харькове, 11 лет тюрьмы за убийство подростка и впечатления Анджелины Джоли от подземного города. МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 сентября.

Пригородное сообщение на Харьковщине резко сокращается

Очередное официальное сообщение от «Укрзалізниці» опубликовала Сахновщинская громада. В нем речь идет о прекращении курсирования с 17 сентября одного поезда следованием Харьков – Златополь и двух Харьков – Изюм и Изюм – Харьков. С 18 сентября отменяют также по одному поезду в Харьков из Берестина, Лозовой, Люботина и Огульцов и еще два из Харькова: в Люботин и Огульцы. Решение об отмене электричек объясняют не только условиями безопасности, но и необходимостью сократить убытки, оптимизировать расходы и рационально использовать подвижной состав. Председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в эфире нацмарафона признал, что враг выбивает локомотивную технику и пытается сделать железную дорогу непроездной. При этом заверил, что прифронтовые громады полностью без сообщения не оставят. В частности, планируют переходить на комбинированные маршруты. Перед этим «Укрзалізниця» анонсировала введение новой системы тарифов в пригородных поездах. А именно – разделение на шесть зон, для каждой из которых будет действовать фиксированная стоимость проезда. Изменения будут вводить постепенно – начнут с центральных и южных областей страны.

Украинские силы контратаковали вблизи Казачьей Лопани

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW). Аналитики также отметили, что с 3 сентября так и не обнаружили каких-либо подтверждений существования так называемого «Волчанского котла» на Харьковщине.

В Харькове выросли цены на сахар, яйца и некоторые крупы

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который проводит профильный департамент горсовета. По информации мэрии, яйца по сравнению с июлем подорожали на четверть. Сахар – на 15%. Рис и просо добавили по 13% к цене. Также среди того, что дорожало, — манка, гречка и макароны.

Приговор за убийство подростка в Харькове вынесли 35-летнему мужчине

Трагедия произошла на Салтовском шоссе более полутора лет назад. 17-летний парень заступился за женщину, которую пьяный мужчина оскорблял и бил. Он сделал замечание агрессору и спросил, зачем тот применяет силу. Во время конфликта с парнем убийца достал нож и ударил подростка в живот. Очевидцы вызвали медиков, но спасти раненого не удалось. Он скончался в больнице через несколько часов. Харьковская областная прокуратура сообщила: в суде фигурант выразил сожаление о содеянном и уверял, что не имел намерений убить парня. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.

Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась впечатлениями от поездки в Харьков

Она опубликовала пост в Instagram, где рассказала, что побывала в метрошколе. А также – общалась с молодыми спортсменами, которые тренируются в подземном зале на Северной Салтовке, и юными художниками, занимающимися в подземной авторской художественной студии «Aza Nizi Maza».

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса

Ущерб окружающей среде Харьковщины из-за войны: экологи обновили сумму

Два года после пожара: вернут ли харьковчанам легендарный лес на Салтовке 📹

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная

Популярно

Терехов в Венгрии: у Харькова появился еще один город-побратим
Терехов в Венгрии: у Харькова появился еще один город-побратим
16.09.2026, 18:22
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
16.09.2026, 13:38
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
15.09.2026, 19:33
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по поезду, что будет с УЗ
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по поезду, что будет с УЗ
16.09.2026, 22:00
Отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов озвучил процент готовности к зиме
Отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов озвучил процент готовности к зиме
16.09.2026, 17:57
Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября
Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября
16.09.2026, 23:00

Новости по теме:

16.09.2026
FPV-дрон на оптоволокне ударил возле остановки под Харьковом, на ней были люди
16.09.2026
Подростки Харькова создали спектакль о войне: когда состоятся премьеры
16.09.2026
Потеплеет до +24: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
16.09.2026
Смертельное ДТП под Харьковом: Audi не уступил фуре, водитель погиб (видео)
16.09.2026
Терехов в Венгрии: у Харькова появился еще один город-побратим


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 сентября.".