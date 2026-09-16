Live
  • Ср 16.09.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.64
  • EUR 51.51

Стало известно, зачем Анджелина Джоли приезжала в Харьков и, где побывала

Мир 11:23   16.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Стало известно, зачем Анджелина Джоли приезжала в Харьков и, где побывала

Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась фото в Іnstagram и рассказала, где успела побывать во время своего визита в Украину. Немало времени она провела в прифронтовом Харькове – она спустилась в подземную школу в метро, а также приехала на Северную Салтовку.

Актриса рассказала на своей странице в Іnstagram, что из-за российских атак дети не могут учиться свободно – школьники вынуждены находиться под землей во время вражеских бомбардировок. Как обустроены такие учебные пространства она увидела воочию, спустившись в метрошколу, обустроенную на станции метрополитена.

Анджелина Джоли побывала в Харькове

«Я встретила группу молодых спортсменов в студии Caramel Studio, возглавляемой Татьяной Ермашкевич, которая тренируется по предупреждению об авиаударах в подземном зале тренировок в Северной Салтовке — одном из самых разрушенных районов города. В Aza Nizi Maza я видела, как дети с изъянами обучения создают невероятное искусство свободно. Студия переехала под землю в 2022 году, чтобы избежать бомбардировок», – написала Джоли в соцсети.

Анджелина Джоли побывала в Харькове

Напомним, 7 сентября МГ «Объектив» передавала, что голливудская актриса Анджелина Джоли среди прочих украинских городов посетила Харьков. Об этом впервые сообщили официально, в Федерации бокса Украины. Звезда побывала в боксерском клубе Spadkoyemets. Как отметили в Федерации, актриса встретилась в зале с украинскими защитниками.

Анджелина Джоли побывала в Харькове

Читайте также: Харьковчанку ждет суд за избиение новорожденной: у ребенка сломана нога, ребра

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
16.09.2026, 06:00
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
15.09.2026, 19:33
Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь, удар по поезду
Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь, удар по поезду
16.09.2026, 08:52
Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми
Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми
16.09.2026, 08:45
Терехов в Венгрии договорился об автобусах для Харькова
Терехов в Венгрии договорился об автобусах для Харькова
15.09.2026, 21:06
Не вернулся со школы: на Харьковщине искали 11-летнего мальчика
Не вернулся со школы: на Харьковщине искали 11-летнего мальчика
16.09.2026, 11:44

Новости по теме:

16.09.2026
Харьковчанку ждет суд за избиение новорожденной: у ребенка сломана нога, ребра
16.09.2026
Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь, удар по поезду
15.09.2026
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022
15.09.2026
Сегодня троллейбус в Харькове изменит маршрут: какой и почему
15.09.2026
Новости Харькова — главное 15 сентября: «Вивальди», атака на Изюм, непогода


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Стало известно, зачем Анджелина Джоли приезжала в Харьков и, где побывала», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 11:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась фото в Іnstagram и рассказала, где успела побывать во время своего визита в Украину.".