Стало известно, зачем Анджелина Джоли приезжала в Харьков и, где побывала

Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась фото в Іnstagram и рассказала, где успела побывать во время своего визита в Украину. Немало времени она провела в прифронтовом Харькове – она спустилась в подземную школу в метро, а также приехала на Северную Салтовку.

Актриса рассказала на своей странице в Іnstagram, что из-за российских атак дети не могут учиться свободно – школьники вынуждены находиться под землей во время вражеских бомбардировок. Как обустроены такие учебные пространства она увидела воочию, спустившись в метрошколу, обустроенную на станции метрополитена.

«Я встретила группу молодых спортсменов в студии Caramel Studio, возглавляемой Татьяной Ермашкевич, которая тренируется по предупреждению об авиаударах в подземном зале тренировок в Северной Салтовке — одном из самых разрушенных районов города. В Aza Nizi Maza я видела, как дети с изъянами обучения создают невероятное искусство свободно. Студия переехала под землю в 2022 году, чтобы избежать бомбардировок», – написала Джоли в соцсети.

Напомним, 7 сентября МГ «Объектив» передавала, что голливудская актриса Анджелина Джоли среди прочих украинских городов посетила Харьков. Об этом впервые сообщили официально, в Федерации бокса Украины. Звезда побывала в боксерском клубе Spadkoyemets. Как отметили в Федерации, актриса встретилась в зале с украинскими защитниками.