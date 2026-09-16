Харьковчанку ждет суд за избиение новорожденной: у ребенка сломана нога, ребра

22-летнюю харьковчанку будут судить за жестокие избиения собственной новорожденной дочки. По данным следствия, в течение нескольких месяцев женщина неоднократно применяла физическое насилие – у девочки была сломана нога, ребра, также врачи подтвердили черепно-мозговую травму и кровоизлияния.

Обвиняемая родила девочку в конце января 2024 года, а уже в феврале начала жестоко избивать ребенка, утверждают в Харьковской облпрокуратуре.

«В течение февраля-марта 2024 года женщина неоднократно избивала девочку и совершала по отношению к ней другие насильственные действия. Она резко хватала дочь за туловище, грубо меняла положение ее тела, а также допустила удар головой ребенка о стол. В результате девочка получила переломы ноги, костей черепа и ребер, тяжелую черепно-мозговую травму и кровоизлияния», – установили правоохранители.

От дальнейшего возможного насилия девочку спасла бабушка – именно она отвезла внучку в больницу. Там ребенок провел еще пять месяцев. В июне этого года женщине вручили подозрение. На данный момент дело в суде, женщине инкриминируют:

умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 УК Украины);

умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины);

злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия — ст. 166 УК Украины.

В прокуратуре также отметили: опекуном ребенка на данный момент является бабушка – мать добровольно отказалась от родительских прав.