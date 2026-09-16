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Харьковчанку ждет суд за избиение новорожденной: у ребенка сломана нога, ребра

Происшествия 10:34   16.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанку ждет суд за избиение новорожденной: у ребенка сломана нога, ребра

22-летнюю харьковчанку будут судить за жестокие избиения собственной новорожденной дочки. По данным следствия, в течение нескольких месяцев женщина неоднократно применяла физическое насилие – у девочки была сломана нога, ребра, также врачи подтвердили черепно-мозговую травму и кровоизлияния. 

Обвиняемая родила девочку в конце января 2024 года, а уже в феврале начала жестоко избивать ребенка, утверждают в Харьковской облпрокуратуре.

«В течение февраля-марта 2024 года женщина неоднократно избивала девочку и совершала по отношению к ней другие насильственные действия. Она резко хватала дочь за туловище, грубо меняла положение ее тела, а также допустила удар головой ребенка о стол. В результате девочка получила переломы ноги, костей черепа и ребер, тяжелую черепно-мозговую травму и кровоизлияния», – установили правоохранители.

В Харькове будут судить мать, которая издевалась над ребенком

От дальнейшего возможного насилия девочку спасла бабушка – именно она отвезла внучку в больницу. Там ребенок провел еще пять месяцев. В июне этого года женщине вручили подозрение. На данный момент дело в суде, женщине инкриминируют:

  • умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 УК Украины);
  • умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины);
  • злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия — ст. 166 УК Украины.

В прокуратуре также отметили: опекуном ребенка на данный момент является бабушка – мать добровольно отказалась от родительских прав.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 10:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-летнюю харьковчанку будут судить за жестокие избиения собственной новорожденной дочки.".