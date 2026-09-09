Французский проект для Журавлевки: в Харькове обсудили восстановление леса

В Доме архитекторов обсудили будущее Журавлевского леса, который был практически полностью уничтожен из-за экологических факторов и российской агрессии. Власти города, общественность и международные специалисты стремятся окончательно закрепить эту территорию как рекреационную, чтобы сделать невозможной любую жилую застройку. Новый подход к восстановлению территории разрабатывает французское архитектурное бюро Martin Duplantier Architectes, а его концепцию уже презентовали в Париже.

«Чтобы через некоторое время там просто не появились какие-то жилые здания, которые планировались до полномасштабного вторжения», — отмечает советник мэра Харькова, депутат облсовета Татьяна Столяренко.

Что будет с территорией, где раньше был Журавлевский бор? Его будущее обсуждают в Доме архитекторов.

«В 2017 году предыдущий созыв горсовета выделял землю там под застройку. Он еще был зеленый, я напомню. И только невероятными усилиями, за год или два, в том числе нашими, многих людей, мы в суд ходили и так далее, и это удалось вернуть громаде, назад эту землю. Там под жилую. Мы сейчас как раз нашим обсуждением кое-что закрепляем эту зону как рекреационную в будущем, как я надеюсь, а не как для жилой застройки», — напоминает основатель ОО «ХАЦ», депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

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«Полностью поддерживаю, и Игорь Александрович подтвердил со своей стороны, что там будет парковая зона», — заверил главный архитектор Харькова Антон Коротовских.

Французский подход и международная выставка

Трагедию Журавлевского леса вынесли на мировой уровень. С 20 мая 2026 года по 3 января 2027 года в крупнейшем музее архитектуры Франции проходит выставка «Heritage in Resistance: From Timbuktu to Odesa», на которой Харьков презентовал видение восстановления зеленой зоны, понесшей экологический и материальный ущерб из-за полномасштабной войны. Экспонаты для выставки готовило французское архитектурное бюро Martin Duplantier Architectes, сейчас оно разрабатывает новый подход к территории.

«Мы исследовали вопрос того, что, собственно, лес появился в период между 1945 и 1961 годами, поэтому мы понимаем, что это искусственное образование. Наш подход заключается в том, что мы предлагаем работать с этой территорией не как с парком, а как с определенным местом восстановления. Чем ближе мы приближаемся к центру, тем меньше мы вмешиваемся в эту часть лесопарка. Это не потребление природы, а некоторое сожительство с ней. Второе, что это не какой-то завершенный проект, а что это такой многогранный и открытый процесс, где отдельно проектируются границы каждой зоны. Само по себе наполнение, оно добавляется очередями под конкретную функцию», — объясняет руководитель украинского офиса Martin Duplantier Architectes Андрей Штендера.

Архитектор солидарен: здесь не должно быть никакой жилой застройки.

«Сейчас мы действительно видим большую угрозу в том, что текущее зонирование предусматривает развитие жилой застройки на этой территории, поэтому мы хотели бы таким способом очень осторожно промаркировать то, что это должно остаться именно зеленой зоной», — подчеркивает Андрей Штендера.

Почему на самом деле погиб сосновый бор

Единственным исключением для капитального строительства могут быть укрытия, считает архитектор, ведь Салтовка продолжает страдать от обстрелов. Однако упадок леса связан не только с войной. Российский обстрел в сентябре 2024 года, вызвавший пожар, фактически добил бор. Но гибнуть он начал раньше. По мнению ученых, ошибку допустили еще во время создания насаждений: сплошной сосновый лес оказался беззащитным перед вредителями и болезнями.

«Выводы биологов, в частности Юрия Бенгуса, свидетельствуют, что вероятной причиной гибели этих сосен стало поражение грибковым заболеванием под названием корневая губка хвойных растений. Именно из-за наличия там этой хвойной сосновой монокультуры произошел такой упадок. Причем мы видим эти процессы и в Григоровском лесу, который является объектом природно-заповедного фонда, и видим это на Мерефянском шоссе, там также гибнут сосны», — напомнил член координационного совета ОО «Зеленый фронт» Артем Сосипатров.

Возвращение к природным экосистемам

Коммунальщики «Харьковзеленстроя» учли эти ошибки и постепенно создают на Журавлевке смешанный, более устойчивый к болезням лес — высаживают как сосны, так и дубы, а кое-где сами вырастают акации.

«Фактически это заливной луг, который был в период индустриализации фактически уничтожен, и было индустриальное строительство новых крупнейших микрорайонов в Украине. И вот мне кажется, что стоило бы действительно посмотреть на экосистему луга, чтобы новые решения не привели к повторению этой проблемы», — отмечает архитектор-реставратор Виктор Дворников.

В Martin Duplantier Architectes уверены: природа должна самовосстанавливаться с минимальным регулированием со стороны человека, а новый подход должен перекликаться с будущими преобразованиями Журавлевского острова.

Данный материал создан в рамках совместного проекта, который реализуется Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отражает официальную позицию ИМИ и Королевства Нидерландов.