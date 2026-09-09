Будем видеть меньше скидок: какой будет цена масла осенью 2026 года в Украине

Продукт не подорожает, но украинцы уже не увидят скидок на фасованное масло, которые были начиная с января в различных торговых сетях страны.

Об этом МГ «Объектив» рассказала Елена Жупинас, заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока.

«Из-за того, что в прошлом году экспорт масла снизился и больше масла пытались продать на внутреннем рынке, были эти скидки и это дало определенный результат. Потребление масла в Украине за счет этого увеличилось на 15%, что позволило реализовывать эту продукцию и не так много накапливать ее на складах. Запасы есть, их достаточно, чтобы у нас не было перебоев с маслом и другой молочной продукцией, но мы будем видеть меньше скидок на сливочное фасованное масло», – пояснила Елена Жупинас.

По словам эксперта, пока какого-то повышения цены на сливочное масло не ожидают. Но не исключают, что, возможно, с октября, в случае, если увеличится его экспорт и поднимется экспортная цена, тогда и на внутреннем рынке цена может немного подрасти.