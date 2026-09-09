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Экс-комбату Ширшину в Харькове подкинули наркотики: выяснили кто — полиция

Происшествия 16:09   09.09.2026
Оксана Горун
Экс-комбату Ширшину в Харькове подкинули наркотики: выяснили кто — полиция Коллаж: Александр Ширшин/Facebook

И.о. главы Нацполиции Украины Максим Цуцкидзе сообщил подробности резонансного дела, случившегося в Харькове. В нем трое подозреваемых. Все — военнослужащие отдельного штурмового полка.

«Правоохранители разоблачили трех действующих военнослужащих отдельного штурмового полка, которые, по данным следствия, организовали провокацию против бывшего командира батальона одной из отдельных механизированных бригад ВСУ», — сообщила пресс-служба Нацполиции Украины со ссылкой на Цуцкидзе.

Фигуранты дела — бывшие полицейские, которые теперь служат в ВСУ.

«Установлено, что они незаконно следили за экс-командиром батальона ВСУ и собирали о нем конфиденциальную информацию. Их целью было проникновение в автомобиль потерпевшего, подбрасывание наркотических средств и психотропных веществ и последующее привлечение сотрудников полиции и Военной службы правопорядка для задержания военного с искусственно созданными доказательствами», — утверждают в Нацполиции.

Именно так в дальнейшем и произошло. Как установили следователи, военные ночью с 27 на 28 августа проникли в автомобиль экс-комбата, который был припаркован возле его дома, и спрятали внутри расфасованные в зип-пакеты наркотики и психотропы. А потом заявили в полицию и Военную службу, что в этой машине есть запрещенные вещества.

Ширшин
Фото: ГБР

«Когда бывший комбат сел в автомобиль и отправился по делам, фигуранты продолжили следить за ним и передавать правоохранителям информацию о его маршруте. В Харькове автомобиль остановили сотрудники полиции. При осмотре транспортного средства были обнаружены наркотические средства и психотропные вещества, которые, по данным следствия, были предварительно подброшены фигурантами», — проинформировали в Нацполиции.

Речь идет об инциденте с бывшим командиром батальона 47-й бригады ВСУ Александром Ширшиным. Он сам практически с первых минут комментировал происходящее на своей странице в Facebook. Первое его сообщение было следующим: «Время офигительных историй. Мне подкинули траву. Все очень интересно и спланировано». После Ширшин рассказал свою версию событий, информируя, в частности, о том что ранее были случаи попыток проникнуть в его жилье, также он обнаруживал слежку за собой.

«Следствие установило, что три фигуранта незаконно следили за экс-командиром и собирали о нем конфиденциальную информацию. Их целью была дискредитация командира», — заявили в ГБР.

На данный момент трое военнослужащих получили подозрения по четырем статьям УК Украины. Их собираются отправить под стражу.

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Отметим, Александр Ширшин — известная медиа-персона. Он возглавлял батальон 47-й бригады «Магура». А в мае 2025 года подал рапорт на увольнение, при этом публично обвинив командование в решениях, которые привели к потерям личного состава.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 16:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И.о. главы Нацполиции Украины Максим Цуцкидзе сообщил подробности резонансного дела, случившегося в Харькове. В нем трое подозреваемых. Все — военнослужащие отдельного штурмового полка".