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Удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске: поражены носители «Калибров»

Мир 12:30   09.09.2026
Оксана Горун
Удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске: поражены носители «Калибров» Фото: Exilenova+

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях успешной ночной атаки на военный порт РФ в Новороссийске. Ранее кадры пожаров в этом городе облетели Telegram-каналы.

«Отвечаем России на ее ежедневные террористические удары – эффективно и практически по всей географии. За эти сутки есть результаты в Новороссийске в Краснодарском регионе. Поражена военно-морская база: терминал, задействованный в отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители «Калибров», — прокомментировал события Зеленский.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди также отметил, что военно-морская база Новороссийска потеряла ряд кораблей, в том числе — ракетоносители.

Служба безопасности Украины, чьи сотрудники и дроны участвовали в операции, сообщила о подтвержденных результатах:

  • поражение военно-морской базы «Новороссийск» и объектов военной гавани;
  • поражение ряда кораблей Черноморского флота РФ, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр»;
  • поражение объектов хранения мазута;
  • поражение инфраструктуры терминала «Шесхарис», используемой для отгрузки нефти.

Взрывы в Новороссийске, по различным данным, продолжались около восьми часов. Возникли многочисленные пожары, дым от которых был виден и утром.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 12:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях успешной ночной атаки на военный порт РФ в Новороссийске. Ранее кадры пожаров в этом городе облетели Telegram-каналы".