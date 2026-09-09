Удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске: поражены носители «Калибров»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях успешной ночной атаки на военный порт РФ в Новороссийске. Ранее кадры пожаров в этом городе облетели Telegram-каналы.
«Отвечаем России на ее ежедневные террористические удары – эффективно и практически по всей географии. За эти сутки есть результаты в Новороссийске в Краснодарском регионе. Поражена военно-морская база: терминал, задействованный в отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители «Калибров», — прокомментировал события Зеленский.
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди также отметил, что военно-морская база Новороссийска потеряла ряд кораблей, в том числе — ракетоносители.
Служба безопасности Украины, чьи сотрудники и дроны участвовали в операции, сообщила о подтвержденных результатах:
- поражение военно-морской базы «Новороссийск» и объектов военной гавани;
- поражение ряда кораблей Черноморского флота РФ, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр»;
- поражение объектов хранения мазута;
- поражение инфраструктуры терминала «Шесхарис», используемой для отгрузки нефти.
Взрывы в Новороссийске, по различным данным, продолжались около восьми часов. Возникли многочисленные пожары, дым от которых был виден и утром.