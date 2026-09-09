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Удар по військово-морській базі РФ у Новоросійську: вражені носії “калібрів”

Репортаж 12:30   09.09.2026
Оксана Горун
Удар по військово-морській базі РФ у Новоросійську: вражені носії “калібрів” Фото: Exilenova+

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки успішної нічної атаки на військовий порт РФ у Новоросійську. Раніше кадри пожеж у цьому місті облетіли телеграм-канали.

“Відповідаємо Росії на її щоденні терористичні удари – ефективно і фактично по всій географії. За цю добу є результати у Новоросійську в Краснодарському регіоні. Уражено військово-морську базу: термінал, що задіяний у відвантаженні нафти, обʼєкти військової гавані, військові кораблі, носії “калібрів”, – прокоментував події Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Командувач Силами безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді також зазначив, що військово-морська база Новоросійська втратила низку кораблів, у тому числі – ракетоносії.

Служба безпеки України, чиї співробітники та дрони брали участь в операції, повідомила про підтверджені результати:

  • ураження військово-морської бази “Новороссийск” та об’єктів військової гавані;
  • ураження низки кораблів Чорноморського флоту рф, які є носіями крилатих ракет “Калібр”;
  • ураження об’єктів зберігання мазуту;
  • ураження інфраструктури термінала “Шесхаріс”, яка використовується для відвантаження нафти.

Вибухи в Новоросійську, за різними даними, тривали близько восьми годин. Виникли численні пожежі, дим від яких було видно й уранці.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 12:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки успішної нічної атаки на військовий порт РФ у Новоросійську. Раніше кадри пожеж у цьому місті облетіли телеграм-канали".