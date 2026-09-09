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Як комунальники ліквідовували наслідки нічного обстрілу в Харкові (фото)

Суспільство 10:59   09.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як комунальники ліквідовували наслідки нічного обстрілу в Харкові (фото) Фото: ХМР

Комунальники вранці 9 вересня займалися збиранням у Київському районі. Йдеться про локацію, де вночі був “приліт” по багатоповерхівці, повідомили у пресслужбі мерії.

У мерії зазначили: співробітники КП “Шляхрембуд” вже ліквідували наслідки нічного удару росіян по даху багатоповерхового будинку в Київському районі.

Комунальники ліквідують наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХМР

“Комунальники прибрали сміття, дрібні уламки, бите скло і привели до ладу прибудинкові території”, – додали в мерії.

Комунальники ліквідують наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХМР

Нагадаємо, вночі 9 вересня РФ двічі вдарила по Харкову. Про перший «приліт» мер Ігор Терехов поінформував близько 01:00. За його даними, удар припав по складській будівлі. На місці атаки почалася пожежа. Інформації про інші руйнування та постраждалих немає. Ще одне влучення у Харкові було близько 02:00. Цього разу дрон ударив по багатоповерховому будинку у Київському районі. Пошкоджено з десяток вікон. Інформація про постраждалих не надходила, додав Терехов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 10:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники вранці 9 вересня займалися збиранням у Київському районі. Йдеться про локацію, де вночі був “приліт” по багатоповерхівці, повідомили у пресслужбі мерії.".