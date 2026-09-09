Як комунальники ліквідовували наслідки нічного обстрілу в Харкові (фото)

Комунальники вранці 9 вересня займалися збиранням у Київському районі. Йдеться про локацію, де вночі був “приліт” по багатоповерхівці, повідомили у пресслужбі мерії.

У мерії зазначили: співробітники КП “Шляхрембуд” вже ліквідували наслідки нічного удару росіян по даху багатоповерхового будинку в Київському районі.

“Комунальники прибрали сміття, дрібні уламки, бите скло і привели до ладу прибудинкові території”, – додали в мерії.

Нагадаємо, вночі 9 вересня РФ двічі вдарила по Харкову. Про перший «приліт» мер Ігор Терехов поінформував близько 01:00. За його даними, удар припав по складській будівлі. На місці атаки почалася пожежа. Інформації про інші руйнування та постраждалих немає. Ще одне влучення у Харкові було близько 02:00. Цього разу дрон ударив по багатоповерховому будинку у Київському районі. Пошкоджено з десяток вікон. Інформація про постраждалих не надходила, додав Терехов.