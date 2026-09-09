Новини Харкова головне 9 вересня: нічні удари по місту
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07:27
Вночі РФ двічі вдарила по Харкову – пошкоджена багатоповерхівка та склад
Вночі 9 вересня росіяни двічі атакували Харків. Удари зафіксували у Холодногірському та Київському районах.
Про перший “приліт” мер Ігор Терехов поінформував близько 01:00. За його даними, удар прийшовся по складській будівлі. На місці атаки почалася пожежа. Інформації про інші руйнування та постраждалих немає.
Ще одне влучання в Харкові було близько 02:00. Цього разу дрон ударив по багатоповерховому будинку в Київському районі.
“Влучання прийшлося у дах пʼятиповерхового будинку – пошкоджено з десяток вікон. Інформація про постраждалих не надходила”, – додав вранці Терехов.