Новини Харкова головне 9 вересня: нічні удари по місту

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07:27

Вночі РФ двічі вдарила по Харкову – пошкоджена багатоповерхівка та склад

Вночі 9 вересня росіяни двічі атакували Харків. Удари зафіксували у Холодногірському та Київському районах.

Про перший “приліт” мер Ігор Терехов поінформував близько 01:00. За його даними, удар прийшовся по складській будівлі. На місці атаки почалася пожежа. Інформації про інші руйнування та постраждалих немає.

Ще одне влучання в Харкові було близько 02:00. Цього разу дрон ударив по багатоповерховому будинку в Київському районі.

“Влучання прийшлося у дах пʼятиповерхового будинку – пошкоджено з десяток вікон. Інформація про постраждалих не надходила”, – додав вранці Терехов.