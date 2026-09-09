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Новини Харкова головне 9 вересня: нічні удари по місту

Події 07:27   09.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова головне 9 вересня: нічні удари по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:27

Вночі РФ двічі вдарила по Харкову – пошкоджена багатоповерхівка та склад

Вночі 9 вересня росіяни двічі атакували Харків. Удари зафіксували у Холодногірському та Київському районах.

Про перший “приліт” мер Ігор Терехов поінформував близько 01:00. За його даними, удар прийшовся по складській будівлі. На місці атаки почалася пожежа. Інформації про інші руйнування та постраждалих немає.

Ще одне влучання в Харкові було близько 02:00. Цього разу дрон ударив по багатоповерховому будинку в Київському районі.

“Влучання прийшлося у дах пʼятиповерхового будинку – пошкоджено з десяток вікон. Інформація про постраждалих не надходила”, – додав вранці Терехов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 07:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".