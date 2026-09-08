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Двоє поранених: наслідки удару по АЗС у Харкові показала ДСНС (фото)

Події 18:58   08.09.2026
Оксана Якушко
Двоє поранених: наслідки удару по АЗС у Харкові показала ДСНС (фото)

Двоє людей постраждали внаслідок атаки БпЛА росіян на АЗС у Київському районі міста, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Внаслідок удару по АЗС зайнялася пожежа: палали заправна колонка та автомобіль. Рятувальники загасили загоряння та ліквідували наслідки обстрілу. Двом постраждалим чоловікам надали необхідну медичну допомогу.

На місці “прильоту” працювали підрозділи ДСНС, медики та поліціянти

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, удар по Київському району зафіксували близько 17:00. Від удару постраждали чоловіки 43 та 45 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 18:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей постраждали внаслідок атаки БпЛА росіян на АЗС у Київському районі міста, повідомляє ДСНС у Харківській області.".