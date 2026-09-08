Танцювали під російську музику на тлі фото загиблих – затримали школярок

Дівчата 12 і 13 років танцювали під російську музику на тлі фотографій загиблих українських захисників на Алеї Слави та знімали це на відео, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався у місті Лозова. Відео з танцями на цвинтарі правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж.

Ювенальні поліціянти встановили особи двох школярок, ними виявилися 12 та 13-річні дівчата.

За результатами перевірки на батьків дівчат склали адмінпротокол щодо невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Зібрані матеріали направлять до суду для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчатами та їхніми батьками щодо недопущення таких випадків у майбутньому.