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Танцювали під російську музику на тлі фото загиблих – затримали школярок

Події 17:55   08.09.2026
Оксана Якушко
Танцювали під російську музику на тлі фото загиблих – затримали школярок

Дівчата 12 і 13 років танцювали під російську музику на тлі фотографій загиблих українських захисників на Алеї Слави та знімали це на відео, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався у місті Лозова. Відео з танцями на цвинтарі правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж.

Ювенальні поліціянти встановили особи двох школярок, ними виявилися 12 та 13-річні дівчата.

За результатами перевірки на батьків дівчат склали адмінпротокол щодо невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Зібрані матеріали направлять до суду для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчатами та їхніми батьками щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 17:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчата 12 і 13 років танцювали під російську музику на тлі фотографій загиблих українських захисників на Алеї Слави та знімали це на відео, повідомляє Нацполіція.".