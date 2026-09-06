Live

4 загиблих, 9 постраждалих – як минула доба у Харківській області

Події 09:39   06.09.2026
Оксана Якушко
4 загиблих, 9 постраждалих – як минула доба у Харківській області

Минулої доби росіяни завдали ударів по 14 населених пунктах Харківської області, повідомляє ХОВА.

Внаслідок обстрілів загинули 4 особи, постраждали 9 людей, повідомляє Нацполіція.

У м. Чугуїв загинули 45-річний чоловік, 19-річна дівчина і 11-річний хлопчик, зазнала поранень 40-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 28-річний чоловік і двоє 75-річних жінок;

у с. Безруки Дергачівської громади російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинула 76-річна жінка. 53-річний чоловік і 54-річна жінка отримали поранення;

у м. Дергачі росіяни поцілили службове авто медиків. Внаслідок російської агресії постраждали чоловіки 21 та 40 років;

у сел. Кегичівка поранений 55-річного чоловіка.

у селищі Слатине безпілотник ворога поцілив по приватному подвір’ю. Звернувся по медичну допомогу 62-річний чоловік.

Росіяни застосували 86 БпЛА і 5 5 fpv-дронів.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджені електромережі (сел. Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджені електромережі (с. Гетьманівка, сел. Шевченкове, сел. Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджені складські приміщення, трактор (м. Ізюм);

▪️у Харківському районі пошкоджені приватний будинок (сел. Слатине), складська будівля, автомобіль екстреної медичної допомоги (м. Дергачі);

▪️у Лозівському районі пошкоджений приватний будинок (с. Берестове);

▪️у Чугуївському районі пошкоджений 2 приватні та багатоквартирний будинки, електромережі (м. Чугуїв), господарську споруду, вантажний автомобіль (с. Залізничне);

▪️у Берестинському районі пошкоджені приватний будинок, залізничну інфраструктуру (сел. Сахновщина), приватний і багатоквартирний будинки, залізничну інфраструктуру (сел. Кегичівка).

Читайте також: Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Чугуїв після смертельної атаки: мер міста показала наслідки удару БпЛА
Чугуїв після смертельної атаки: мер міста показала наслідки удару БпЛА
06.09.2026, 10:34
Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії
06.09.2026, 06:00
Новини Харкова головне 6 вересня: жалоба у Чугуєві, 4 загиблих і 9 поранених
Новини Харкова головне 6 вересня: жалоба у Чугуєві, 4 загиблих і 9 поранених
06.09.2026, 09:43
Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження
Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження
05.09.2026, 13:00
День жалоби у Чугуєві на Харківщині: загинула родина через удар БпЛА
День жалоби у Чугуєві на Харківщині: загинула родина через удар БпЛА
06.09.2026, 08:30
4 загиблих, 9 постраждалих – як минула доба у Харківській області
4 загиблих, 9 постраждалих – як минула доба у Харківській області
06.09.2026, 09:39

Новини за темою:

06.09.2026
Чугуїв після смертельної атаки: мер міста показала наслідки удару БпЛА
06.09.2026
День жалоби у Чугуєві на Харківщині: загинула родина через удар БпЛА
05.09.2026
БпЛА випустили росіяни по будинку в Чугуєві: загинула дитина
04.09.2026
FPV-дрон атакував машину в Слатиному: селище під ударами з самого ранку (фото)
02.09.2026
“Це ми”: через кого над Москвою злетіла кришка нафтового резервуару


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «4 загиблих, 9 постраждалих – як минула доба у Харківській області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 09:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни завдали ударів по 14 населених пунктах Харківської області, повідомляє ХОВА.".