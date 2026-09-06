4 загиблих, 9 постраждалих – як минула доба у Харківській області

Минулої доби росіяни завдали ударів по 14 населених пунктах Харківської області, повідомляє ХОВА.

Внаслідок обстрілів загинули 4 особи, постраждали 9 людей, повідомляє Нацполіція.

У м. Чугуїв загинули 45-річний чоловік, 19-річна дівчина і 11-річний хлопчик, зазнала поранень 40-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 28-річний чоловік і двоє 75-річних жінок;

у с. Безруки Дергачівської громади російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинула 76-річна жінка. 53-річний чоловік і 54-річна жінка отримали поранення;

у м. Дергачі росіяни поцілили службове авто медиків. Внаслідок російської агресії постраждали чоловіки 21 та 40 років;

у сел. Кегичівка поранений 55-річного чоловіка.

у селищі Слатине безпілотник ворога поцілив по приватному подвір’ю. Звернувся по медичну допомогу 62-річний чоловік.

Росіяни застосували 86 БпЛА і 5 5 fpv-дронів.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджені електромережі (сел. Золочів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджені електромережі (с. Гетьманівка, сел. Шевченкове, сел. Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджені складські приміщення, трактор (м. Ізюм);

▪️у Харківському районі пошкоджені приватний будинок (сел. Слатине), складська будівля, автомобіль екстреної медичної допомоги (м. Дергачі);

▪️у Лозівському районі пошкоджений приватний будинок (с. Берестове);

▪️у Чугуївському районі пошкоджений 2 приватні та багатоквартирний будинки, електромережі (м. Чугуїв), господарську споруду, вантажний автомобіль (с. Залізничне);

▪️у Берестинському районі пошкоджені приватний будинок, залізничну інфраструктуру (сел. Сахновщина), приватний і багатоквартирний будинки, залізничну інфраструктуру (сел. Кегичівка).