4 загиблих, 9 постраждалих – як минула доба у Харківській області
Минулої доби росіяни завдали ударів по 14 населених пунктах Харківської області, повідомляє ХОВА.
Внаслідок обстрілів загинули 4 особи, постраждали 9 людей, повідомляє Нацполіція.
У м. Чугуїв загинули 45-річний чоловік, 19-річна дівчина і 11-річний хлопчик, зазнала поранень 40-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 28-річний чоловік і двоє 75-річних жінок;
у с. Безруки Дергачівської громади російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинула 76-річна жінка. 53-річний чоловік і 54-річна жінка отримали поранення;
у м. Дергачі росіяни поцілили службове авто медиків. Внаслідок російської агресії постраждали чоловіки 21 та 40 років;
у сел. Кегичівка поранений 55-річного чоловіка.
у селищі Слатине безпілотник ворога поцілив по приватному подвір’ю. Звернувся по медичну допомогу 62-річний чоловік.
Росіяни застосували 86 БпЛА і 5 5 fpv-дронів.
Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджені електромережі (сел. Золочів);
▪️у Куп’янському районі пошкоджені електромережі (с. Гетьманівка, сел. Шевченкове, сел. Великий Бурлук);
▪️в Ізюмському районі пошкоджені складські приміщення, трактор (м. Ізюм);
▪️у Харківському районі пошкоджені приватний будинок (сел. Слатине), складська будівля, автомобіль екстреної медичної допомоги (м. Дергачі);
▪️у Лозівському районі пошкоджений приватний будинок (с. Берестове);
▪️у Чугуївському районі пошкоджений 2 приватні та багатоквартирний будинки, електромережі (м. Чугуїв), господарську споруду, вантажний автомобіль (с. Залізничне);
▪️у Берестинському районі пошкоджені приватний будинок, залізничну інфраструктуру (сел. Сахновщина), приватний і багатоквартирний будинки, залізничну інфраструктуру (сел. Кегичівка).