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Чому у Циркунах не будуватимуть підземну школу, пояснив Синєгубов

Суспільство 19:15   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чому у Циркунах не будуватимуть підземну школу, пояснив Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції констатував: питання будівництва підземної школи у Циркунах наразі не розглядають. Він зазначив: зараз під сумнівом навіть те, чи безпечно взагалі дітям проживати в цьому селі.

Тим більше не готові виділяти гроші на будівництво дорогої підземної школи в Циркунах, підкреслив Синєгубов.

Чи потрібно там укриття? Звичайно, потрібно. Тому що, як я завжди кажу: будь-яка підземна школа, підземний дитячий садочок або підземна лікарня – це все споруда подвійного призначення. Це додатковий захист, бомбосховище для людей, які там перебувають і можуть там укриватися. Однак, якщо ми кажемо саме про формат підземної школи, то поки що ми не бачимо доцільності направлення туди коштів, знову ж таки, в умовах і в реаліях обмеженого фінансового ресурсу“, – пояснив Синєгубов.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що в Ізюмі стартувало будівництво великої підземної школи. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, за одну зміну там зможуть навчатися понад 500 учнів, у дві – більше тисячі. Будівельні роботи, будівництво залізобетонних конструкцій планують розпочати цьогоріч року. Це важливо, щоб не залишати котлован без укріплення.

Читайте також: Синєгубов відповів, чи продовжать відновлювати лікарню в Ізюмі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 19:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції констатував: питання будівництва підземної школи у Циркунах наразі не розглядають.".