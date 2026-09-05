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У Золочеві прилетіло по “швидкій”, РФ била також по Балаклійщині

Події 07:47   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Золочеві прилетіло по “швидкій”, РФ била також по Балаклійщині Фото: Віктор Коваленко

Напередодні, 5 вересня, ворог продовжив тероризувати Харківську область. Російські удари фіксували у Золочеві, а також на Балаклійщині.

Так напередодні близько 19:30 окупанти атакували БпЛА типу “молния” Золочів. Удар прийшовся по дорозі, але в цей час поряд проїжджала карета “швидкої”.

Обстріл Золочівської громади 5 вересня
Фото: Віктор Коваленко

Внаслідок “прильоту” авто пошкоджене, розповів МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Обстріл Золочівської громади 5 вересня
Фото: Віктор Коваленко

Неспокійно було і на Балаклійщині, написав о 22.30 начальник МВА Віталій Карабанов.

“Перше влучання сталося по одному з мікрорайонів нашого міста, друге — по території Вербівського старостинського округу. Ударів зазнали цивільні підприємства”, – додав Карабанов.

Читайте також: Новини Харкова головне 5 вересня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 07:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 5 вересня, ворог продовжив тероризувати Харківську область. Російські удари фіксували у Золочеві, а також на Балаклійщині.".