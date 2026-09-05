У Золочеві прилетіло по “швидкій”, РФ била також по Балаклійщині

Напередодні, 5 вересня, ворог продовжив тероризувати Харківську область. Російські удари фіксували у Золочеві, а також на Балаклійщині.

Так напередодні близько 19:30 окупанти атакували БпЛА типу “молния” Золочів. Удар прийшовся по дорозі, але в цей час поряд проїжджала карета “швидкої”.

Внаслідок “прильоту” авто пошкоджене, розповів МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Неспокійно було і на Балаклійщині, написав о 22.30 начальник МВА Віталій Карабанов.

“Перше влучання сталося по одному з мікрорайонів нашого міста, друге — по території Вербівського старостинського округу. Ударів зазнали цивільні підприємства”, – додав Карабанов.