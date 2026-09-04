Штормове попередження та гроза: погода в Харкові та області на 5 вересня

У суботу, 5 вересня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 15–17 градусів, удень — 26–28, інформують у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 12–17 градусів, вдень — 23–28.

Синоптики також попередили про небезпечну погоду в Харкові та області вранці та вдень 5 вересня. Йдеться про пориви вітру, які сягатимуть 17–22 м/с.

В очікуванні шквалу у Харкові тимчасово замінили головний державний прапор — замість основного підняли менший, штормовий.