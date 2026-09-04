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Штормове попередження та гроза: погода в Харкові та області на 5 вересня

Погода 19:00   04.09.2026
Олена Нагорна
Штормове попередження та гроза: погода в Харкові та області на 5 вересня

У суботу, 5 вересня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 15–17 градусів, удень — 26–28, інформують у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 12–17 градусів, вдень — 23–28.

Синоптики також попередили про небезпечну погоду в Харкові та області вранці та вдень 5 вересня. Йдеться про пориви вітру, які сягатимуть 17–22 м/с.

В очікуванні шквалу у Харкові тимчасово замінили головний державний прапор — замість основного підняли менший, штормовий.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 19:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 5 вересня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза.".