Штормовое предупреждение и гроза: погода в Харькове и области на 5 сентября
В субботу, 5 сентября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать 15–17 градусов, днем — 26–28, информируют в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
По области ночная температура составит 12–17 градусов, днем — 23–28.
Синоптики также предупредили об опасной погоде в Харькове и области утром и днем 5 сентября. Речь идет о порывах ветра, которые будут достигать 17–22 м/с.
В ожидании шквала в Харькове временно заменили главный государственный флаг — вместо основного подняли меньший, штормовой.