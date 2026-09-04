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Годы изнасилований: 25-летняя женщина обратилась в ОГП с заявлением на «деда»

Происшествия 16:05   04.09.2026
Оксана Горун
Годы изнасилований: 25-летняя женщина обратилась в ОГП с заявлением на «деда»

Полиция и прокуратура Харьковской области сообщили детали дела о многолетнем сексуальном насилии над ребенком. Рассказать о происходившем с ней в детстве решилась молодая женщина.

«В апреле текущего года 25-летняя женщина самостоятельно обратилась в Офис Генерального прокурора. Потерпевшая заявила о сексуальном насилии, которое в детстве над ней совершал родственник», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О подозрении по целому комплексу статей УК сообщили 78-летнему жителю одного из сел Берестинского района. Он — отчим отца пострадавшей. Следователи установили: развратные действия, а затем и насилие в отношении девочки происходило с момента, когда ей было всего девять лет.

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«Первый эпизод произошел в 2009 году. Потерпевшей было всего девять лет, когда «дедушка» впервые совершил в отношении нее развратные действия. Когда ребенку исполнилось 11, он начал ее насиловать. В последующие годы мужчина продолжал пользоваться беспомощностью девочки — в своем доме, в автомобиле и даже во время отдыха у пруда. Впоследствии, когда потерпевшей было 15, он применял и физическое насилие: хватал за волосы и силой удерживал руками, подавляя любую возможность сопротивляться», — поделились подробностями в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«Дедушка» настолько запугал девочку, что они никому не рассказывала о происходящем. А когда все же решилась обратиться за помощью к родителям и бабушке, ей никто не поверил.

«Оставшись с болью один на один, потерпевшая росла и жила с этим бременем всю сознательную жизнь. Во взрослом возрасте она написала книгу. В 2025 году эта исповедь вышла в свет… Именно эта книга помогла женщине сделать самый тяжелый шаг: более 10 лет спустя найти в себе силы и обратиться к правоохранителям», — отметили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 16:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция и прокуратура Харьковской области сообщили детали дела о многолетнем сексуальном насилии над ребенком. Рассказать о происходившем с ней в детстве решилась молодая женщина".