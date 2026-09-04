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Российский дрон ударил в кабинет руководителя СБУ Поклада — Зеленский

Происшествия 16:27   04.09.2026
Оксана Горун
Российский дрон ударил в кабинет руководителя СБУ Поклада — Зеленский Фото: Украинская правда

Начальник СБУ Александр Поклад жив, президент Украины пообещал россиянам «адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить».

«Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в ​​Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Дал задачу Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ», — написал Владимир Зеленский.

Сама СБУ по состоянию на 16:25 не сообщила ничего о последствиях «прилета». Также нет данных о количестве пострадавших у ГСЧС и Нацполиции. Киевская ГВА, перепостив сообщение Зеленского, проинформировала: известно о пяти пострадавших. Следом — что количество возросло до семи человек.

Волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко, который часто публикует фото и видео с мест «прилетов» в РФ, ранее писал, что есть жертвы из-за этого удара.

После сообщения президента Стерненко предположил: «Думаю, из-за этой атаки у россиян начнут быстрее д…нуть (умирать — Ред.) генералы».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 16:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник СБУ Александр Поклад жив, президент Украины пообещал россиянам «адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить»".