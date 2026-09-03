Надежда на сокращение комендантского, удар по Печенегам — итоги 3 сентября

Терехов заявил о необходимости сократить комендантский час в Харькове. Такую возможность городам пообещал предоставить президент. Двумя «Бандеролями» россияне атаковали Печенеги. СБУ и ГБР задержали нацгвардейца — подозревают, что он торговал дронами, закупленными для СОУ. «Объектив» напоминает главные новости 3 сентября.

<br />

Об этом заявил городской голова Игорь Терехов в комментарии «Думке». Мэр считает, что это нужно сделать, чтобы дать возможность работать бизнесу. А также – продлить работу городского электротранспорта. Так Терехов отреагировал на вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он анонсировал ряд изменений в работе воздушной тревоги в Украине. А также написал: «Властям городов будет предложено пересмотреть границы комендантского часа с учетом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса». Среди изменений, анонсированных Зеленским, также введение двух уровней обозначения угрозы: желтого и красного. При желтом уровне будет возможна работа государственных структур, бизнеса и так далее. Окончательное решение о длительности комендантского часа в Харькове остается за областной военной администрацией.

Удар пришелся по частному сектору, горел дом и хозяйственные постройки. По данным областной прокуратуры, пострадали десять человек, среди них – двое детей. Это девочки 9 и 13 лет. У большинства пострадавших – острая реакция на стресс.

Его подозревают в продаже «налево» вооружения своей воинской части. Она выполняет боевые задания в Харьковской области. По версии ГБР, гвардеец продал 40 дронов и корпуса противотанковых мин со взрывателями за 90 тысяч гривен. Но это была только первая партия. Уже через несколько недель на продажу подозреваемый выставил четыре наземных роботизированных комплекса и восемь противотанковых мин. На этом рассчитывал заработать миллион гривен. С этой суммой его и задержали. А во время обысков обнаружили другое оборудование, подготовленное для продажи. Все изъятое вооружение передадут Силам обороны. А нацгвардеец может сесть на 15 лет.

Мнения экспертов сходятся на том, что меньше 15 гривен за килограмм не следует ожидать. Вероятный коридор – от 15 до 18 грн.

Парень за один заход покорил все шесть двухтысячников Украинских Карпат. Он самый молодой украинец с таким достижением, сообщила Единая база рекордов Украины. Восхождение Ивана длилось 15 часов и 44 минуты. Чтобы подтвердить достижение, он вел видеодневник.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала о следующем: