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Уникальный рекорд Украины установил 10-летний харьковчанин

Спорт 18:33   02.09.2026
Оксана Горун
Уникальный рекорд Украины установил 10-летний харьковчанин Фото: instagram.com/honcharovivan/

Иван Гончаров из Харькова за один поход покорил все шесть двухтысячников Украинских Карпат. Он — самый юный украинец с таким достижением, сообщила Единая база рекордов Украины.

«Пройти весь Черногорский хребет за один заход было сложно, но очень интересно и красиво. Маршрут был очень сложный: с первых шагов пошел дождь, ноги сразу стали мокрыми, местами было очень скользко, а еще нас застал град. Погода постоянно менялась – то солнце, то снова дождь, но это сделало приключение еще более интересным и научило не сдаваться», — поделился рекордсмен.

Любовь к горам Ивану, по его словам, привил отец. В походы они ходят вместе. В рекордное путешествие харьковчанин отправился из поселка Ясиня в Закарпатской области. А финишировал в селе Дземброня на Ивано-Франковщине. Восхождение длилось 15 часов и 44 минуты (с 03:02 25 июля 2026 – до 18:46 25 июля 2026). Школьник покорил Говерлу (2061 м), Бребенескуль (2038 м), гору Поп-Иван (2028 м), Петрос (2020 м), Гутин Томнатек (2016 м) и Ребра (2001 м). Чтобы подтвердить достижение, в пути юный  харьковчанин вел видеодневник.

10-летний школьник покорил шесть вершин Карпат
Фото: instagram.com/honcharovivan/

Напомним, 79-летний спортсмен из Харькова стал чемпионом мира и установил рекорд. Харьковчанин Юрий Васильев, старший преподаватель кафедры физического воспитания НТУ «ХПИ», блестяще выступил на Чемпионате мира по гиревому спорту.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 18:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Иван Гончаров из Харькова за один поход покорил все шесть двухтысячников Украинских Карпат. Он — самый юный украинец с таким достижением, сообщила Единая база рекордов Украины".