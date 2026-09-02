Уникальный рекорд Украины установил 10-летний харьковчанин

Иван Гончаров из Харькова за один поход покорил все шесть двухтысячников Украинских Карпат. Он — самый юный украинец с таким достижением, сообщила Единая база рекордов Украины.

«Пройти весь Черногорский хребет за один заход было сложно, но очень интересно и красиво. Маршрут был очень сложный: с первых шагов пошел дождь, ноги сразу стали мокрыми, местами было очень скользко, а еще нас застал град. Погода постоянно менялась – то солнце, то снова дождь, но это сделало приключение еще более интересным и научило не сдаваться», — поделился рекордсмен.

Любовь к горам Ивану, по его словам, привил отец. В походы они ходят вместе. В рекордное путешествие харьковчанин отправился из поселка Ясиня в Закарпатской области. А финишировал в селе Дземброня на Ивано-Франковщине. Восхождение длилось 15 часов и 44 минуты (с 03:02 25 июля 2026 – до 18:46 25 июля 2026). Школьник покорил Говерлу (2061 м), Бребенескуль (2038 м), гору Поп-Иван (2028 м), Петрос (2020 м), Гутин Томнатек (2016 м) и Ребра (2001 м). Чтобы подтвердить достижение, в пути юный харьковчанин вел видеодневник.

Напомним, 79-летний спортсмен из Харькова стал чемпионом мира и установил рекорд. Харьковчанин Юрий Васильев, старший преподаватель кафедры физического воспитания НТУ «ХПИ», блестяще выступил на Чемпионате мира по гиревому спорту.