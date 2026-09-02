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Показательное кормление и квесты: Харьковский зоопарк зовет на экскурсии

Общество 16:50   02.09.2026
Елена Нагорная
Показательное кормление и квесты: Харьковский зоопарк зовет на экскурсии

В сентябре-ноябре Харьковский зоопарк приглашает родителей, школьников и педагогов на обзорные и тематические экскурсии, а также запускает выездные образовательные мероприятия в безопасных пространствах города.

Во время посещения зоопарка организованные группы по желанию смогут присоединиться к наблюдению за кормлением животных, осмотреть музейные экспонаты или познакомиться с мелкими животными-амбассадорами заведения, информируют в пресс-службе.

Для учебных заведений, которые обучаются в подземных безопасных пространствах, специалисты зоопарка могут провести выездные лекции и командные квесты. Лекции есть для разного возраста — о домашних животных, способах защиты фауны, морских обитателях и сравнительной биологии. По запросу разработчики готовы подбирать материалы под программу младшей, средней и старшей школы.

Интерактивные квесты будут проходить по принципу командного прохождения локаций с заданиями по биологии, географии и природоведению.

Все мероприятия зоопарка бесплатные. Для проведения выездной лекции или квеста заказчикам необходимо предварительно согласовать мероприятие с администрацией безопасного пространства и подать заявку на электронную почту зоопарка (kharkivzooedu@gmail.com) минимум за неделю до желаемой даты.

Как сообщала МГ «Объектив», беби-бум продолжается в экопарке под Харьковом. Там появились на свет еще двое белых тигрят.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 16:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сентябре-ноябре Харьковский зоопарк приглашает родителей, школьников и педагогов на обзорные и тематические экскурсии.".