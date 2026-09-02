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Путин «освободил» Казачью Лопань, окружил группировки ВСУ и подходит к Сумам

Мир 09:42   02.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Путин «освободил» Казачью Лопань, окружил группировки ВСУ и подходит к Сумам Фото: BILD

На пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз сделал ряд громких заявлений об успехах ВС РФ на фронте в Украине. В частности, российский диктатор похвастался «освобождением» сразу 14 населенных пунктов, отдельно выделив оккупацию поселка Казачья Лопань и города Святогорск.

«Под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов. В том числе, освобождена Казачья Лопань, а вчера – город Святогорск», – похвастался Путин.

Видео: STERNENKO

Однако никаких подтверждений оккупации Казачьей Лопани нет. По данным аналитиков проекта DeepState, ситуация на этом участке фронта остается неизменной уже с 18 июля. Тогда оккупанты действительно продвинулись около приграничья и приблизились к поселку. Но населенный пункт до сих пор остается под полным контролем ВСУ.

Запутался Путин не только в том, где находятся военные РФ, но и в названиях населенных пунктов, возле которые оккупанты якобы «окружили группировки ВСУ». Не с первого раза, а лишь несколько раз перечитав название села на левом берегу Оскола, российский диктатор также похвастался успехами в районе Песков-Радьковских Изюмского района.

Видео: STERNENKO

«На левом берегу Красноосколького водохранилища в районе населенного пункта… Пески-Радьковские (окружили, – ред.) крупную группировку противника», – уверен Путин.

«Захватил» президент РФ и Святогорск, хотя согласно картам, российским военным необходимо преодолеть около десяти километров, чтобы хотя бы приблизиться к городу. Просчитался Путин и комментируя ситуацию на Сумщине. Он подчеркнул: оккупанты находятся в 12 километрах от города. Тогда как на самом деле, это расстояние, как минимум, вдвое больше.

Перед началом пресс-конференции росСМИ анонсировали: вскоре президент Владимир Путин выступит с рядом важных заявлений.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 09:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз сделал ряд громких заявлений об успехах ВС РФ на фронте в Украине.".