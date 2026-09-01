Есть информация, что СОУ зачищают окрестности Двуречной — Коваленко (видео)

Проект DeepState отметил на карте освобожденные СОУ территории в районе Двуречной на Харьковщине. Обозреватель Александр Коваленко предполагает, что этим дело не ограничится.

«Первоначально, как вы помните, официально заявили о непосредственном расширении зоны контроля в районе Двуречной, а теперь обновление карты DeepState говорит о расширении зоны контроля в районе Западного. Именно этот населенный пункт, Западное, очень важен в вопросах контроля логистической артерии, которая идет через Двуречную, Кондрашовку и Радьковку — дальше до самого Купянска. И россияне пытались долгое время выйти на правый фланг от этой трассы, взять под свой контроль Малую Шапковку, Дорошовку, Тищенковку, но им это так и не удалось», — констатировал Коваленко в ежедневном обзоре фронта на Oboz.

Видео: Oboz.ua

Он отметил, что Силы обороны пошагово расширяют зоны контроля в районе Двуречной.

«Давайте говорить откровенно: россияне жалуются, что контроль над Западным фактически они потеряли. Официально это не подтверждено, но некоторые российские «Z-военкоры» как раз и опираются на ту информацию, что Западное уже не контролируется российскими войсками. В свою очередь, есть информация о том, что Силы обороны Украины также проводят уже зачистку окрестностей Двуречной. Можно сказать, что российские оккупационные войска постепенно теряют контроль над основным своим плацдармом на правом берегу реки Оскол. И это не может не радовать. Если действительно эта информация подтвердится, то можно говорить, что в ближайшее время можно будет отнести к освобожденным территориям в течение августа еще примерно 6-10 квадратных километров территории Украины. Но пока об этом говорить рано», — отметил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления».