Live

Есть информация, что СОУ зачищают окрестности Двуречной — Коваленко (видео)

Фронт 21:28   01.09.2026
Оксана Горун
Есть информация, что СОУ зачищают окрестности Двуречной — Коваленко (видео) Иллюстрация: карта DeepState

Проект DeepState отметил на карте освобожденные СОУ территории в районе Двуречной на Харьковщине. Обозреватель Александр Коваленко предполагает, что этим дело не ограничится.

«Первоначально, как вы помните, официально заявили о непосредственном расширении зоны контроля в районе Двуречной, а теперь обновление карты DeepState говорит о расширении зоны контроля в районе Западного. Именно этот населенный пункт, Западное, очень важен в вопросах контроля логистической артерии, которая идет через Двуречную, Кондрашовку и Радьковку — дальше до самого Купянска. И россияне пытались долгое время выйти на правый фланг от этой трассы, взять под свой контроль Малую Шапковку, Дорошовку, Тищенковку, но им это так и не удалось», — констатировал Коваленко в ежедневном обзоре фронта на Oboz.

Видео: Oboz.ua

Он отметил, что Силы обороны пошагово расширяют зоны контроля в районе Двуречной.

«Давайте говорить откровенно: россияне жалуются, что контроль над Западным фактически они потеряли. Официально это не подтверждено, но некоторые российские «Z-военкоры» как раз и опираются на ту информацию, что Западное уже не контролируется российскими войсками. В свою очередь, есть информация о том, что Силы обороны Украины также проводят уже зачистку окрестностей Двуречной. Можно сказать, что российские оккупационные войска постепенно теряют контроль над основным своим плацдармом на правом берегу реки Оскол. И это не может не радовать. Если действительно эта информация подтвердится, то можно говорить, что в ближайшее время можно будет отнести к освобожденным территориям в течение августа еще примерно 6-10 квадратных километров территории Украины. Но пока об этом говорить рано», — отметил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления».

Читайте также: Есть ли угроза «котла» в районе Волчанска? В 57-й бригаде раскрыли реалии 📹

Автор: Оксана Горун

Популярно

Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
01.09.2026, 11:47
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
01.09.2026, 21:54
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
01.09.2026, 16:01
Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября
Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября
01.09.2026, 17:13
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
01.09.2026, 16:17
Остров на Журавлевке в Харькове: горсовет презентовал концепцию обновления 📹
Остров на Журавлевке в Харькове: горсовет презентовал концепцию обновления 📹
01.09.2026, 19:23

Новости по теме:

01.09.2026
Более 80 тысяч школьников на Харьковщине смогут учиться офлайн — Синегубов
01.09.2026
Троллейбусы 2 сентября изменят маршруты в Харькове: подробности
01.09.2026
Внезапно стало плохо: полицейские на Харьковщине несли упавшего к «скорой»
01.09.2026
Остров на Журавлевке в Харькове: горсовет презентовал концепцию обновления 📹
01.09.2026
Первооткрыватель: опыт подземных школ Харькова изучают в Киеве (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Есть информация, что СОУ зачищают окрестности Двуречной — Коваленко (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 21:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект DeepState отметил на карте освобожденные СОУ территории в районе Двуречной на Харьковщине. Обозреватель Александр Коваленко предполагает, что этим дело не ограничится".