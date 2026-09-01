Live

В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)

Общество 15:26   01.09.2026
Елена Нагорная
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото) Фото: Харьковский горсовет

Еще две безопасные локации для обучения школьников — десятую новопостроенную подземную школу в Немышлянском районе и укрытие в лицее Слободского района, отремонтированное при поддержке международных партнеров, открыли в Харькове 1 сентября.

Таким образом количество безопасных образовательных локаций в городе выросло до 24. Это десять подземных школ, семь станций метрополитена и семь противорадиационных укрытий в учебных заведениях. Продолжается строительство еще двух подземных школ и обустройство дополнительной локации на одной из станций метроих откроют позже.

Благодаря уже имеющимся безопасным пространствам более половины школьников, проживающих в городе, смогут посещать очные занятия, подчеркнул мэр Игорь Терехов.

«Да, они проходят в укрытиях. Но рядом — учитель и одноклассники, на перемене — смех, споры и примирения. Очное обучение влияет и на решения взрослых. Когда сын или дочь могут ходить на уроки, семье не приходится выбирать между будущим ребенка и жизнью в родном городе. История не знает наклонения. Но сегодня уже очевидно: если бы три года назад мы не начали создавать условия для безопасного образования, мы бы потеряли немало молодых семей. Одни бы не вернулись, другие — не остались», — написал городской голова.

Фото: Харьковский горсовет

Мэр также добавил, что городские власти будут продолжать расширять сеть, искать ресурсы и привлекать международных партнеров.

«Близость к фронту не должна обрекать целое поколение на годы один на один с монитором», — констатировал Терехов.

Фото: Харьковский горсовет

В безопасных пространствах сегодня звучали первые звонки. В подземной школе в Новобаварском районе состоялось праздничное мероприятие для учащихся первых и одиннадцатых классов.

Фото: Харьковский горсовет

Торжества состоялись и в Основянском районе.

Фото: Харьковский горсовет

Как сообщала МГ «Объектив», в первые классы школ Харькова в этом году зачислили более 5600 детей: 5024 ребенка пойдут в коммунальные учреждения и еще около 600 — в частные. Среди первоклассников коммунальных школ 75% находятся в городе, 74% — будут учиться офлайн в безопасных пространствах минимум трижды в неделю. При этом общее количество школьников в этом году сократилось с 94,5 до 90 тысяч. Директор департамента образования горсовета Ольга Деменко подчеркнула, что это связано не с выездом горожан, а с общеукраинским демографическим спадом в предыдущие годы.

Читайте также: Будут ли школьники Харькова с учебниками после атаки на “Ранок”? Ответ Деменко

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
01.09.2026, 11:47
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
01.09.2026, 15:40
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
01.09.2026, 10:41
Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой
Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой
01.09.2026, 07:52
«СвітлоДім»: сотни домов Харькова претендуют на деньги на энергоавтономность
«СвітлоДім»: сотни домов Харькова претендуют на деньги на энергоавтономность
01.09.2026, 13:29
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
01.09.2026, 16:01

Новости по теме:

01.09.2026
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
01.09.2026
Миллиард на инвестпроекты: министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков
01.09.2026
Жара выше нормы и дефицит дождей — синоптические итоги августа на Харьковщине
01.09.2026
Пытал пенсионерку и вынес даже консервацию: на Харьковщине обжалуют приговор
01.09.2026
«СвітлоДім»: сотни домов Харькова претендуют на деньги на энергоавтономность


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 15:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще две безопасные локации для обучения школьников — десятую новопостроенную подземную школу в Немышлянском районе и укрытие в лицее Слободского…".