В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)

Еще две безопасные локации для обучения школьников — десятую новопостроенную подземную школу в Немышлянском районе и укрытие в лицее Слободского района, отремонтированное при поддержке международных партнеров, открыли в Харькове 1 сентября.

Таким образом количество безопасных образовательных локаций в городе выросло до 24. Это десять подземных школ, семь станций метрополитена и семь противорадиационных укрытий в учебных заведениях. Продолжается строительство еще двух подземных школ и обустройство дополнительной локации на одной из станций метро — их откроют позже.

Благодаря уже имеющимся безопасным пространствам более половины школьников, проживающих в городе, смогут посещать очные занятия, подчеркнул мэр Игорь Терехов.

«Да, они проходят в укрытиях. Но рядом — учитель и одноклассники, на перемене — смех, споры и примирения. Очное обучение влияет и на решения взрослых. Когда сын или дочь могут ходить на уроки, семье не приходится выбирать между будущим ребенка и жизнью в родном городе. История не знает наклонения. Но сегодня уже очевидно: если бы три года назад мы не начали создавать условия для безопасного образования, мы бы потеряли немало молодых семей. Одни бы не вернулись, другие — не остались», — написал городской голова.

Мэр также добавил, что городские власти будут продолжать расширять сеть, искать ресурсы и привлекать международных партнеров.

«Близость к фронту не должна обрекать целое поколение на годы один на один с монитором», — констатировал Терехов.

В безопасных пространствах сегодня звучали первые звонки. В подземной школе в Новобаварском районе состоялось праздничное мероприятие для учащихся первых и одиннадцатых классов.

Торжества состоялись и в Основянском районе.

Как сообщала МГ «Объектив», в первые классы школ Харькова в этом году зачислили более 5600 детей: 5024 ребенка пойдут в коммунальные учреждения и еще около 600 — в частные. Среди первоклассников коммунальных школ 75% находятся в городе, 74% — будут учиться офлайн в безопасных пространствах минимум трижды в неделю. При этом общее количество школьников в этом году сократилось с 94,5 до 90 тысяч. Директор департамента образования горсовета Ольга Деменко подчеркнула, что это связано не с выездом горожан, а с общеукраинским демографическим спадом в предыдущие годы.