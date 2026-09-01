Жара выше нормы и дефицит дождей — синоптические итоги августа на Харьковщине

Средняя температура воздуха в августе на Харьковщине превысила климатическую норму на 1–1,5 градуса и составила 21,1–22,4, что вместе с острым дефицитом осадков привело к полному высыханию метрового слоя почвы.

Показатели температуры оставались в пределах нормы только в юго-восточной части области, тогда как в самые теплые дни месяца столбики термометров по региону поднимались до 34–38, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

При этом в течение августа количество осадков на большей территории Харьковщины составило всего 8–45% от месячной нормы. Засуха, которая в отдельных северных и центральных районах удерживается еще с начала июня, в дальнейшем углублялась и распространялась.

«В результате дефицита осадков в Харьковской области создавались неблагоприятные условия для подготовки почвы к севу озимых культур под урожай 2027 года», — подытожили специалисты.

Напомним, Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей ранее опубликовал предварительный прогноз на сентябрь на Харьковщине. Ожидается, что средняя температура воздуха может составить 14,9 градуса. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в сентябре также ожидается в пределах климатической нормы – 48 мм.