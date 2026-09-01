Live

Жара выше нормы и дефицит дождей — синоптические итоги августа на Харьковщине

Погода 14:18   01.09.2026
Елена Нагорная
Жара выше нормы и дефицит дождей — синоптические итоги августа на Харьковщине

Средняя температура воздуха в августе на Харьковщине превысила климатическую норму на 1–1,5 градуса и составила 21,1–22,4, что вместе с острым дефицитом осадков привело к полному высыханию метрового слоя почвы.

Показатели температуры оставались в пределах нормы только в юго-восточной части области, тогда как в самые теплые дни месяца столбики термометров по региону поднимались до 34–38, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

При этом в течение августа количество осадков на большей территории Харьковщины составило всего 8–45% от месячной нормы. Засуха, которая в отдельных северных и центральных районах удерживается еще с начала июня, в дальнейшем углублялась и распространялась.

«В результате дефицита осадков в Харьковской области создавались неблагоприятные условия для подготовки почвы к севу озимых культур под урожай 2027 года», — подытожили специалисты.

Напомним, Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей ранее опубликовал предварительный прогноз на сентябрь на Харьковщине. Ожидается, что средняя температура воздуха может составить 14,9 градуса. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в сентябре также ожидается в пределах климатической нормы – 48 мм.

Читайте также: «СвітлоДім»: сотни домов Харькова претендуют на деньги на энергоавтономность

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Новости Харькова — главное 1 сентября: бои в регионе, смертельный удар FPV
Новости Харькова — главное 1 сентября: бои в регионе, смертельный удар FPV
01.09.2026, 11:44
Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой
Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой
01.09.2026, 07:52
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
01.09.2026, 11:47
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
01.09.2026, 10:41
Сегодня 1 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 сентября 2026: какой праздник и день в истории
01.09.2026, 06:00
Жара выше нормы и дефицит дождей — синоптические итоги августа на Харьковщине
Жара выше нормы и дефицит дождей — синоптические итоги августа на Харьковщине
01.09.2026, 14:18

Новости по теме:

01.09.2026
Пытал пенсионерку и вынес даже консервацию: на Харьковщине обжалуют приговор
01.09.2026
«СвітлоДім»: сотни домов Харькова претендуют на деньги на энергоавтономность
01.09.2026
Международный колл-центр накрыли силовики в одном из отелей Харькова (видео)
31.08.2026
Ракетный удар по забегу и успехи СОУ – итоги выходных и 31 августа
31.08.2026
У россиян волна паники: СОУ создали условия для окружения ВС РФ на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жара выше нормы и дефицит дождей — синоптические итоги августа на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Средняя температура воздуха в августе на Харьковщине превысила климатическую норму на 1–1,5 градуса и составила 21,1–22,4.".